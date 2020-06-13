“我们的心紧紧贴在一起”

6月11日，中国援苏丹抗疫医疗专家组圆满完成工作任务启程回国。负责接专家组回国的海南航空公司客机当日抵达喀土穆国际机场，同时带来了中国向苏丹提供的抗疫物资。

中国援苏丹抗疫医疗专家组由国家卫健委组建，由来自重庆和澳门的20名医护专家组成。过去两周时间内，专家组行程紧张：与苏丹卫生部、世界卫生组织和联合国儿童基金会等国际组织驻苏机构医护工作者进行交流、座谈，结合当地抗疫实际，提出有针对性的建议；深入苏丹环球医院等新冠肺炎定点收治医院和隔离中心，与当地医务人员共同诊治患者，开展实地培训……截至6月10日，已累计走访医疗机构14家次，召开会议34次，现场指导7次，培训18次，累计培训2200余人。

专家组还先后4次赴中国第三十五批援苏丹医疗队驻地——恩图曼友谊医院和阿布欧舍友谊医院，对长期坚守在那里的医疗队同事进行防控知识培训。专家组经过现场考核后，确保每名受训人员切实掌握防疫技能，从而为当地留下一支抗疫骨干力量。

中国专家组万里驰援充分诠释了中苏两国的深厚情谊，得到了苏丹各界的好评。专家组赴阿布欧舍友谊医院交流时，杰齐拉州卫生部部长衣哈伯在烈日下早早迎候，并向专家组赠送了一只羊，这是当地待客的最高礼仪。

苏丹过渡政府总理哈姆杜克会见专家组全体成员时表示，中国有效控制了新冠肺炎疫情，中方的抗疫经验值得国际社会学习借鉴。在苏丹疫情日益严峻的困难时刻，中国专家组来到苏丹，为苏丹人民带来力量和曙光。

“疫情之下，我们虽见面不能握手，更不能拥抱，但我们的心紧紧贴在一起。”苏丹卫生部长阿克拉姆表示，同中国专家组交流让苏丹医务工作者受益匪浅，苏丹卫生部将认真研究中国专家的建议，为苏丹各地抗疫医护人员提供更加科学、有效的指导。

（本报喀土穆6月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)