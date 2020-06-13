搭建合作渠道，推动全球经济走向复苏（患难见真情 共同抗疫情）

6月12日，中国驻新加坡大使馆向首批通过中新“快捷通道”的申请者代表颁发了赴华签证。截至目前，中国已同韩国、德国和新加坡正式开通“快捷通道”，在确保防疫安全的前提下，为便利两国必要商务和公务人员往来搭建了渠道，帮助有需求的企业加速复工复产，维护全球产业链、供应链稳定。

“共同促进区域产业链的复苏和稳定”

“‘快捷通道’的建立是落实两国元首共识、深化抗疫国际合作的一大创举，也是为逐步恢复正常生产生活的一次有益探索和尝试，将有力引领两国从抗疫进入防疫与往来并行的‘新常态’，给因疫情受创的世界经济注入信心与动力。”中国驻韩国大使邢海明告诉本报记者，自5月1日中韩正式实施“快捷通道”以来，千余名韩方人员已返华复工，为两国商务、物流、生产和技术服务等领域急需人员提供了实实在在的便利。目前，中方已扩大了“快捷通道”适用省市范围。

韩国SK海力士半导体有限公司去年在华销售额为12.57万亿韩元（约合742.14亿元人民币），占其全球市场销售额的46%。SK海力士半导体（中国）有限公司（无锡）此次借力“快捷通道”增派了赴华技术和管理人员。公司负责人表示，“快捷通道”为企业顺利运作发挥了重要作用，他们将在政策指引下竭尽全力保证安全、健康生产。韩国外交部官员李诚浩表示，“快捷通道”实施以来取得了良好效果，韩方愿同中方密切协调，切实发挥“快捷通道”作用，为深化韩中经贸合作发挥积极建设性作用。“期待今后有更多企业因此获益，为两国经济发展和互利合作作出更大贡献。”

中国和新加坡建立了中国同东南亚国家间的首个“快捷通道”，目前该政策在中国6个省市同新加坡之间实施。新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰在接受本报记者采访时说，新加坡46%的跨国企业都在中国开展业务，“快捷通道”可以更好地服务于新中两国平衡疫情防控和经济发展的需要，是两国企业恢复业务来往的积极开端，有利于保持供应链的稳定、促进新加坡经济振兴。新加坡中华总商会会长黄山忠指出：“中国是制造业大国，新加坡则是全球重要的航运中心。在‘快捷通道’的协调下，两国可以实现产业链和供应链的优势互补，共同促进区域产业链的复苏和稳定。”

搭载德方来华复工复产人员的首批两架包机已分别于5月30日和6月4日抵达天津和上海，后续包机安排也在计划和筹备中。德国联邦统计局的数据显示，在华德国企业超过5200家，雇员人数高达100万人。中国德国商会华北及东北地区执行董事晏思告诉本报记者，“随着越来越多在华德企复工复产，企业接到的订单数量出乎意料地多，‘快捷通道’符合我们共同的利益。”

“细致的防疫工作让我们感到安心”

开通“快捷通道”是在疫情防控常态化背景下，既坚决防止疫情反弹又支持复工复产的重要举措。为确保人员安全、便捷往来，中国和相关国家政府、企业等通力合作，摸索建立起相应的“快捷通道”机制。以中新“快捷通道”为例，中新双方申请人员通过对方负责接待的企业和政府机构提出申请，经主管部门审批同意后按规定开始申请签证，申请人员在离境前48小时需接受新冠病毒核酸检测。入境后，相关人员再次接受检测。

“登机前的检测只是多重保障措施的一小部分。飞行途中乘客每隔4小时测一次体温，用餐服务改为只发放提前备好的餐盒，降低接触风险。”“德国之声”电台驻华记者马蒂亚斯·博林格跟随首班复工包机一同回到中国，并用视频记录了全程。在北京一家德资企业工作的克里斯蒂安表示：“细致的防疫工作让我们感到安心。”

中韩、中德、中新陆续开通“快捷通道”，给相关国家和地区的企业增强了信心。目前还有一些中国周边国家和欧洲国家正在和中方沟通建立类似安排。中国外交部发言人表示，中方一直积极采取必要措施，保障从事必要经贸、科技等活动的外国人员来华。在疫情防控常态化背景下，在确保防疫安全的前提下，中方将继续以稳妥方式逐步、有序恢复中外人员往来，为各自国家复工复产、深化合作、保障产业链和供应链的稳定和通畅作出积极努力。

承担中德“快捷通道”包机任务的汉莎航空集团中国区首席代表刘泽思表示，期待更多欧洲国家与中国开通“快捷通道”。汉莎已经做好了相应计划，将在现有基础上增加往返中国的航班。

“提振全球经济复苏的重要举措”

“‘快捷通道’是两国经贸往来的迫切需要。”黄山忠分析称，不少“走出去”的中资企业将海外总部设在新加坡，与新加坡一些行业形成一定互补，为双边及周边合作注入了巨大活力。新加坡企业对与中企合作抱有很高期待，尤其希望通过共建“一带一路”，与中企在各领域携手开拓第三方市场。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，近年来，通过共建“一带一路”，中国企业在新加坡投资热情提高，两国经济合作呈上升趋势。“快捷通道”可以助推两国乃至地区经贸往来正常化。

“快捷通道”的开通令各方都期待搭建更多类似的合作渠道。新加坡贸工部长陈振声认为，随着疫情逐渐得到控制，新加坡必须恢复与世界各国的联系，“快捷通道”的适用范围将逐渐扩大至其他国家和地区。

“疫情给全球产业链和供应链带来巨大冲击。‘快捷通道’是当前形势下的一种积极探索，是提振全球经济复苏的重要举措。”韩国中国经营研究所所长朴胜赞向本报记者表示，“快捷通道”不仅有助于恢复并发展双边和多边经贸合作，对维护全球产业链供应链稳定，推动全球经济早日走向复苏都将发挥应有作用。

（本报北京、首尔、曼谷、汉堡6月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 03 版）

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