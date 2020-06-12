外交部：美方应邀请世卫专家赴美考察

人民网北京6月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持12日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：6月11日，英国政府发表了最新一份《香港问题半年报告》，中方对此有何评论？

华春莹：我们对英国政府定期发表所谓《香港问题半年报告》，干涉香港事务的错误做法表示强烈不满。

香港事务是中国内政，任何外国政府、组织或个人都无权干预，英方对香港无主权、无治权、无监督权，也不存在所谓“责任”。

关于香港国家安全立法，中方已多次阐明严正立场。我要强调，中国政府全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。香港是中国的香港，英方应正视现实，尊重中国主权、安全和统一，停止以任何方式干预香港事务。外部势力越是对香港事务横加干涉，中方推进香港国安立法的决心越是坚定不移。

深圳卫视记者：英国外交大臣拉布称，去年6月以来，香港发生了前所未有的动荡。解决这些问题的方案必须来自香港，而不能由大陆强加。由中国中央政府，而非香港自身机构直接实施国家安全立法，将与基本法第23条和中国根据《中英联合声明》所承担义务直接冲突。中国仍有时间重新考虑，尊重香港自治和自身国际义务。中方对此有何评论？

华春莹：我刚才已经阐明了对英国政府发表所谓《香港问题半年报告》的立场。我们也多次表明了中方在涉港国安立法问题上的立场。我愿再强调几点：

第一，2019年6月香港“修例风波”以来，“港独”和激进分离势力活动日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，严重地挑战“一国两制”原则底线，严重地侵害香港市民生命财产安全和合法权益，也对中国国家安全构成严重威胁。一些外部势力赤裸裸地干预香港事务，为暴力犯罪分子撑腰打气，对香港特区政府威胁恐吓，对香港发生的严重暴力负有不可推卸的责任。铁的事实表明，香港国家安全立法合理合法，十分必要，也非常迫切。有关立法决定公布后短短8天的时间里，就有近300万港人联署支持国安立法。连日来，一些知名外资企业也纷纷表态支持有关立法决定。唯独一些外部势力跳得最高，他们急什么？他们怕什么？无非就是担心他们不能像以前那样肆无忌惮、为所欲为地利用香港从事危害中国国家安全的活动。这恰恰再次证明涉港国安立法势在必行，刻不容缓。

第二，国家安全立法在各国均属中央事权，中国当然也不例外。香港基本法第23条责成香港特区自行立法维护国家安全，这是特区要履行的宪制义务。23条立法并未改变国安立法属于中央事权的属性。香港回归已近23年，至今仍未能完成基本法第23条立法，在香港特区维护国家安全面临严峻局面的情况下，中央政府既有权力也有责任及时填补漏洞、弥补缺失。英国近年来先后通过了多部国家安全立法。英国对香港进行殖民统治期间，英国的《叛逆法》就在香港适用，且有专门执行机构。英方没有理由在国家安全立法问题上奉行双重标准。

第三，《中英联合声明》的核心是中方对香港恢复行使主权。《联合声明》关于对港基本方针政策是中方单方面政策宣示，已充分体现在中国全国人大所制定的香港基本法中。中方有关政策宣示不是对英方的承诺，更不存在所谓“违反国际义务”问题。我在6月8日的记者会上实际上已经详细介绍了《联合声明》的内容。香港回归后，《联合声明》涉及英方的条款都已全部履行完毕。

第四，中方从来不干涉英国内政，充分体现了中方对英国政府应有权利的尊重。我们希望英方也同样尊重中国中央政府根据“一国两制”方针，依照宪法和基本法有效行使对特别行政区的全面管治权，尊重中国维护自身主权和安全的正当权利。

中国日报记者：美国国务卿蓬佩奥近日表示，我们注意到中国及中方私营企业为非洲提供非常有限的捐赠。中方利用疫情推进在非洲不透明借贷。美方对此表示关切。中方对此有何回应？

华春莹：中国同非洲是患难与共的好兄弟、好伙伴。非盟委员会主席法基曾表示：“中非是朋友，更是战友，没有任何事情能够改变或损害中非友好关系。”中非双方已用实际行动证明，中非友谊深入人心，牢不可破。

面对新冠肺炎疫情的突然袭击，中非相互支持、同心协力。五十多位非洲领导人或致电或发表声明，向中国送来诚挚慰问和支援。中方也诚心诚意，向非洲国家提供多批次大量抗疫物资，派遣抗疫医疗专家组。遍布非洲的中国医疗队积极行动，为当地民众提供医疗保障，迄今已开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供了指导。我们还像对待家人一样，照顾好非洲在华侨民。非洲在湖北和武汉的3000多名留学生除1人感染并被很快治愈外，其他人都安然无恙。

当前，非洲国家面临抗疫等多方面挑战，希望有关方面把精力放在帮助非洲国家上面，多做尊重非洲国家人民、有利于非洲国家抗疫和发展的实事。事实已经一再证明，挑拨中非友好在非洲大陆没有市场。

韩联社记者：今天是朝美领导人新加坡会晤两周年的日子。朝方表示将进一步加强军事力量以应对美国的军事威胁。美方则称，为实现首脑会晤达成的共识，将有意对朝采取灵活的接触方式。中方对此有何评论？

华春莹：朝美是半岛问题主要矛盾当事方。两年前的今天，朝美领导人在新加坡举行首次会晤，就建立新型朝美关系、构建半岛和平机制、实现半岛完全无核化等达成共识。令人遗憾的是，有关共识未能得到有效落实，朝美对话陷入了僵局。尽管原因有很多，但中方认为主要症结在于朝方的合理关切未得到应有重视和解决，朝方已采取的无核化措施未得到相应回应。

朝美保持沟通与对话是化解双方矛盾分歧、推动解决半岛问题的重要前提。同时，增进互信、打破僵局需要实实在在的行动，既要“坐而论道”，更要“起而行之”。美方应以实际行动落实朝美领导人会晤共识，回应朝方在发展和安全上的合理关切，维护半岛来之不易的对话缓和局面。中方愿继续为政治解决半岛问题发挥建设性作用。

环球时报记者：据报道，6月8日，美国驻华使领馆转发美国务卿蓬佩奥表态称，美国和120多个国家支持调查新冠病毒来源，尽管中国加入了世卫大会决议，但对调查要求作出咄咄逼人的反应。但是，美国并没有共提5月世卫大会通过的题为“COVID-19 Response”的决议，并对决议本身做出诸多保留。中方对此有何评论？

华春莹：第73届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了应对新冠肺炎疫情决议。决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。

中国同140多个国家一道，是这个决议草案的共同提案国。但美国等少数国家没有参加这个决议的共提，美国还在大会通过决议时发言对决议内容作出诸多保留。现在美方又摆出一副非常积极热心的样子，充分显示了美国对多边机构和国际共识“合则用，不合则弃”的双重标准。

中方将继续同国际社会绝大多数国家一道，坚定支持世卫组织工作。中方对国际科学界开展病毒溯源科研合作始终持开放态度，支持本着专业性、公正性和建设性的原则，在世卫组织主导下，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究，以便增进对此类病毒的科学认知，更好地应对今后的重大传染性疾病，完善全球公共卫生体系和治理能力。

考虑到美国是当前全球疫情最严重的国家，我们呼吁美方为了本国人民的生命安全和健康以及世界公共卫生安全，也能加强同世卫组织合作，邀请或同意安排世卫组织专家在适当时候赴美国展开考察。

法新社记者：推特公司今天表示，移除了数万个中方用来散布虚假信息、赞扬中国疫情应对的账号。中国外交官越来越多通过推特平台表达观点，你对此有何评论？

华春莹：我不清楚推特公司做出这一决定的依据是什么，但我想说，将肯定中国对疫情的应对等同于虚假信息显然是站不住脚的，除非重新定义什么是“虚假信息”。一般人理解，虚假信息应该是假的，不真实的，甚至是恶意捏造的谎言和谣言。而中国为抗击新冠肺炎疫情所做的努力和取得的成效是实实在在、有目共睹的。近日，中国国务院新闻办公室发表了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，以清晰的时间线和铁一般的事实，清清楚楚地记录了中国人民团结一心抗击疫情的伟大历程。

与此同时，大家也都看到，疫情发生以来，国际上有一些人、一些势力在近乎疯狂、歇斯底里地针对中国进行造谣、污蔑和抹黑。你肯定知道，美国“政治”新闻网站曾曝光共和党参议院全国委员会向竞选机构发送57页备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机。几天前，也是美国“政治”新闻网站报道，3月下旬推特上有260万条与新冠病毒有关的推文10天内被转发2550万次，其中大量推文造谣称“病毒是中国生产制造的生化武器”。有关报道称通过分析发现其中很多推特账号与美国共和党及右翼势力支持者有关，且很多都是“机器人”账号。

如果推特公司认为肯定中国抗疫努力的是虚假信息并要关闭，不知道他们对于那些对中国恶意造谣抹黑的、真正的虚假信息怎么处理？如果任由他们大行其道、横行霸道、甚嚣尘上，那么什么是意识形态偏见，什么是戴着有色眼镜看中国，什么是赤裸裸的双重标准，什么是是非不分、黑白颠倒，这就是最好的例证。真正应该关掉的，恰恰是那些有组织、有协调来攻击抹黑中国的账号。

我要重申的是，中国是虚假信息的最大受害者。中方一贯反对制造和传播虚假信息。联合国和世卫组织已多次呼吁各国加强团结合作，打击各类虚假信息。我们呼吁国际社会加强团结协作，共同反对和抵制虚假信息，让那些谣言、诽谤等政治病毒及其幕后策划者、操纵者在阳光下无处遁形。

至于中国外交官越来越多使用推特，我想这很正常。这是一个新媒体时代，如同很多外国驻华外交官和外国媒体驻华记者在中国使用微信和微博一样，推特是中国外交官入乡随俗、与外国民众进行交流的一种方式和平台。

同时，现在一些外国媒体及社交平台上充斥着大量针对中国的恶毒谎言、谣言。在黑暗、丑陋的虚假信息世界里，需要一些人、包括中国外交官发出真实、客观、公正的声音，如同在漆黑的夜里擦亮一些火柴，发出一些光亮。只要不是铁了心、闭上眼、假装叫不醒的人，就能看到一些事实和真相。

南华早报记者：据了解，哈尔滨工业大学及哈尔滨工程大学上周被禁用了美国研究软件MATLAB，原因是这两所大学此前已被美方列入实体清单。中方对此有何评论？是否担心更多中国大学因被列入实体清单而无法使用美国软件？

华春莹：具体情况我不了解。一段时间以来，美方对中美正常交流合作采取了很多消极错误言行，特别是实施所谓单边制裁。美方行动反映了其根深蒂固的冷战思维，是对中国政治打压的不断升级。我们相信，美方单边制裁也好，赤裸裸的政治打压也好，都与时代潮流不符，也都无法阻挡中国继续发展进步的步伐。美方所谓单边制裁和打压，到头来只会损害其自身利益。希望美方有关政策制定者能够认识到这一点。

南华早报记者：美国财长姆努钦11日称，由于中国推进涉港国安立法，美方可能考虑限制香港的资金流动。中方对此有何评论？是否会考虑反制措施？

华春莹：中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，旨在弥补香港在国家安全立法方面的漏洞，维护香港稳定繁荣。有关问题是中国内政，包括美国在内的任何外国都无权干预。中方反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。美方对香港国家安全立法横加干涉，完全违背国际法和国际关系基本准则。

美国在香港有8.5万名公民，1300多家企业，几乎所有美国主要金融企业都在香港营运。多年来，美从对香港贸易中获得巨额贸易顺差，应该说美方在香港的利益是非常深厚和直接的。美方如要采取行动损害香港利益，到头来只会引火烧身，使自身利益受损。

南华早报记者：美国司法部称，一名叫王欣的中国公民，他是一名军官，由于使用虚假签证信息，试图在美获取实验室资料，目前已被捕。中方能否确认？对此有何评论？

华春莹：一段时间以来，美方在中美人文交流领域采取了一系列消极错误言行。近日，多名中国留学人员在出境回国时被美方执法人员无故长时间盘问并检查随身携带的电子设备，部分人员的全部电子设备被无理扣押。据媒体报道，美政府还将取消数千名中国留学生签证。

美方以所谓军方背景理由抓扣回国中国留学人员，这是对中国在美留学人员合法权利的严重侵害，是一种赤裸裸的政治迫害。美方强调“军官”背景，无非就是要把中方有关人员妖魔化、标签化。据我所知，王欣只是心血管疾病方面的医生，我看不出来他怎么会危害美国国家利益或安全。

至于美方抓捕的名义，我想只要读过法国阿尔斯通公司前高管皮耶鲁齐《美国陷阱》那本书，或者长期观察美国所作所为就知道，美方一贯对国际法合则用，不合则弃，更是把所谓法律这一套当做打压其他国家机构和人员的借口和工具。我们敦促美方认识并立即纠正这一严重错误，停止利用各种借口对中国在美留学人员进行无端限制和打压，保障中国在美人员的正当合法权利。

(责编：于洋、杨牧)