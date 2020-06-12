第二届中哈专家论坛聚焦疫情影响及双边关系

人民网努尔苏丹6月12日电（记者 周翰博）由上海外国语大学全球治理与区域国别研究院和哈萨克斯坦国际关系委员会联合举办的第二届中哈专家论坛日前以视频会议方式举行。本届论坛的主题为“新冠肺炎疫情的全球和地区影响及中哈关系新议程”。来自两国多个研究机构和高等院校的学者就疫情期间全球和地区秩序变化趋势及中哈两国在能源、安全、经济等领域的合作前景和挑战进行了深入讨论。

哈总统顾问、国际关系委员会主席叶尔兰·卡林指出，在当前疫情持续蔓延、社会危机加剧的背景下，构建哈中学者互动平台，介绍两国在抗击疫情方面的经验，就全球和地区问题进行交流探讨，具有重要意义。

上外欧亚文明特色研究生班负责人、全球治理与区域国别研究院教授杨成表示，新冠肺炎疫情现已成为影响中国和欧亚地区国家关系及落实“一带一路”倡议的“即时变量”。中哈专家应探寻优化两国关系、加强地区稳定的应对之道。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志指出，面对新的挑战和国际关系出现的新变化，各国应寻求新的合作方式。中国与俄罗斯、中亚国家仍有广阔合作空间，各方可通过上合组织等平台进一步挖掘潜力，推进合作。

哈中国问题和国际关系专家卡乌坎诺夫认为，上合组织在区域合作中发挥着重要作用。在当前形势下，应重点推动上合组织框架内的人文合作。

与会专家一致认为，疫情给国际秩序带来前所未有的挑战，包括中美关系在内的大国关系出现重大变数，全球经济被迫进入下行周期。在此背景下，中哈双方应珍视和维护两国永久全面战略伙伴关系，继续深化合作，共同促进地区和平稳定发展。

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