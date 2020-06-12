阿塞拜疆驻华大使：中国保护世界免于灾难

人民网北京6月12日电（于洋）6月10日，林松添会长在中国人民对外友好协会会见了阿塞拜疆驻华大使杰纳利。

杰纳利大使盛赞中国各领域取得的巨大发展成就并表示，习近平主席以人民为中心，全心全意为中国人民谋幸福，在国内大力反腐，给予人民正义；全力治理环境，给予人民蓝天、碧水、青山，让人民都过上美好幸福生活；竭力推动精准扶贫，让14亿中国人民摆脱了贫困，确保一个都不能少。习近平主席采取的这些重大举措举世无双，赢得了全中国人民的爱戴和国际社会的广泛认同。

杰纳利大使说：习主席提出共建“一带一路”和人类命运共同体都是伟大倡议，得到了包括阿塞拜疆领导人在内的各国元首尊重和世界人民广泛支持。今天，阿塞拜疆正在充分利用共建“一带一路”所带来的新机遇，谋划自身发展和阿中合作。去年阿利耶夫总统访华期间，两国签署了一系列合作协议，双边各领域友好交流与互利合作展现了广阔前景。

杰纳利大使盛赞中国抗击新冠肺炎疫情取得的非凡成就并表示，面对同样的新冠肺炎疫情，中国采取了不一样的态度和举措，得到了不一样的结果。我们无法想象一个拥有14亿人口的国家可以在1个月内有效控制住疫情发展，并将确诊病例和死亡人数保持在如此低水平。

杰纳利大使说，中国不仅率先成功战胜疫情，还全力支援全世界抗疫斗争。中国发挥产能优势，紧急驰援世界各国，为全球抗疫提供了大量医疗物资。阿塞拜疆驻华使馆协助国内从中国购买了大量医疗防护物资，并没有收到任何质量投诉。中国产品有中国标准，有多种选择，中国产品的标准与质量应当受到尊重。

同时，中国慷慨、无私分享抗疫成功经验，告诉世界如何有效开展疫情防控和患者救治。在阿塞拜疆疫情开始蔓延之前，中阿已举办过专家视频会议，中方向阿方传授了相关经验。我们使馆还将中国总结的新冠肺炎防治手册译成俄文和阿塞拜疆文发回国内，可以说在阿塞拜疆疫情开始暴发之前我们就已做好了准备。

杰纳利大使特别强调，试想，如果中国没有率先成功遏制住疫情发展，并及时同世界无私分享“中国经验”和“中国方案”，提供如此大量抗疫物资，这场席卷全球的新冠病毒将使世界抗疫形势更加糟糕，更多人付出生命代价。可以说，是中国保护了世界免于灾难。阿塞拜疆感谢中国，世界也应该感谢中国。

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