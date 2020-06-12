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哈萨克斯坦新增314例新冠肺炎确诊病例和630例无症状病毒携带者

2020年06月12日15:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹6月12日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月11日哈全国新增314例新冠肺炎确诊病例和630例无症状新冠病毒携带者。截至当地时间6月12日10时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到13872例，康复8593例，死亡67例，无症状病毒携带者3159例。

统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和13个州前一日发现新增确诊病例，仅克兹勒奥尔达州“零确诊”。单日确诊病例数最多的地区包括：卡拉甘达州（52例）、首都努尔苏丹（50例）、最大城市阿拉木图（48例）和阿克纠宾州（48例）。与10日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为2.3%。

按照调整后的数据统计方式，新增的630例无症状新冠病毒携带者未被计入确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在卡拉甘达州（428例）、阿拉木图（421例）、直辖市奇姆肯特（395例）和努尔苏丹（385例）。

全国单日新增确诊病例和无症状感染者合计超过900例引起当局高度重视。在11日举行的疫情防控跨部门委员会会议上，哈卫生部副部长指出，由于越来越多的人不遵守防疫要求，导致国内发病率升高。“需要注意的是，过去两周出现大量集体感染现象，其中以家庭为单位的集体感染现象尤为突出。”哈副总理图格让诺夫在会上强调，确诊人数增幅较快的州和城市需强化隔离制度，建议各个国家机构80%的工作人员远程办公。

11日晚，卡拉甘达州州长对媒体表示，鉴于该州确诊病例增幅超过国家首席卫生医师提出的7%的警戒线，州政府决定，自6月13日起重启部分隔离限行措施，其中包括限制公共场所和贸易机构的营业时间等。“何时回归正常生活秩序，取决于你和我。”

阿拉木图市首席卫生医师11日再次强调，本市禁止在清真寺举办大规模集体祈祷活动。“宗教场所同一时间可容纳的来访者不得超过30人。该规定适用于所有宗教和所属机构。”

(责编：燕勐、杨牧)
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