朝鲜表示进一步加强军事力量应对美国长期威胁

新华社平壤6月12日电（记者洪可润 江亚平）朝鲜外务相李善权12日就朝美首脑新加坡会谈两周年发表谈话说，朝鲜对美国的对朝政策感到失望，朝鲜将进一步加强军事力量以应对美国长期性军事威胁，将其作为“不变的战略目标”。

据朝中社报道，李善权表示，朝美首脑会谈两年来，朝鲜最高领导层为了重建朝美信任，采取了彻底废弃北部核试验场、归还数十具美军遗骸、特赦释放美国籍重犯以及停止核试验和洲际弹道导弹试射等措施。但是，美国口头上赞同改善同朝鲜关系，实际上却加剧紧张形势，把朝鲜半岛变成“核战争幽灵始终徘徊”的全球最大热点地区。

李善权说，美国政府的所作所为，暴露出他们所谓的“改善朝美关系”就是颠覆制度，“安全保障”就是先发制人核打击，“建立互信”就意味着始终不变的对朝孤立扼杀活动。他说：“在没有任何回报的情况下，我们再也不会向美国执政者提供政绩宣传用包裹。”

李善权最后强调，朝鲜日前召开的朝鲜劳动党第七届中央军事委员会第四次扩大会议，宣布进一步夯实国家核战争遏制力，以对付美国的长期性核战争威胁。

2018年6月12日，朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普在新加坡举行首次朝美首脑会晤，并签署了关于半岛无核化等的联合声明，表示两国将建立新型关系以及共同努力构建朝鲜半岛持久稳定和平机制。

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