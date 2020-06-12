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著名侨领方李邦琴获“乔治·H·W·布什中美关系终身成就奖”

2020年06月12日13:24  来源：人民网-国际频道
 
方李邦琴女士接受人民网记者采访。
方李邦琴女士接受人民网记者采访。

人民网休斯顿6月12日电（记者 邓圩）当地时间6月12日，乔治·H·W·布什美中关系基金会宣布授予加州著名企业家、侨领和慈善家方李邦琴“乔治·H·W·布什美中关系终身成就奖”。

乔治·H·W·布什美中关系基金会是一个非营利组织，旨在依照美国前总统乔治·H·W·布什的精神和价值观继续推动美中关系发展。据了解，这个奖项旨在表彰那些对美国的发展做出深刻贡献的人。2019年，首届乔治·布什美中关系卓越领袖奖授予了美国前总统吉米·卡特。

基金会表示，几十年来，方李邦琴为架起美中两国之间的桥梁，加深两国人民之间的了解做出了巨大的个人努力，“她因此获得表彰”。基金会创始人兼主席尼尔·布什说:“作为一个富有远见和魅力的桥梁建设者，方李邦琴在深化美国关系方面发挥了独特和无价的作用，这是我父亲认识并非常珍视的东西。”美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯评价说:“方李邦琴的动力、智慧、行善的力量激励着所有人。”

上世纪九十年代，方李邦琴带着几千个华人的签名，登上白宫讲台，支持中国获得最惠国待遇。2015年8月，海外首座抗战纪念馆在美国旧金山中国城揭幕，纪念馆正是由她筹建。她说，纪念馆能让美国社会知道中国抗战历史，这也是中美在反法西斯战争中并肩战斗的纪念。

在为华人发声，提高华人社会地位方面，方李邦琴也倾尽全力。1979年，方李邦琴创立了全美第一份反映亚裔声音的英文报纸《亚洲人周刊》。她还买下了旧金山两大英文报纸之一《旧金山观察家报》，成为美国历史上首个掌有英文主流媒体的华人。“我们必须有一份英文报纸，表达华人的声音和诉求。”她说。

2019年8月，方李邦琴在旧金山组织举行“中美建交40周年回顾与展望高峰论坛”，“因为两国人民的关系需要继续发展。”她说。

基金会总裁兼首席执行官戴维·法斯泰因说:“非常高兴和自豪地向美国传奇华裔人物方李邦琴致敬！这是中美人文交流的重要组成部分。方女士的远见卓识、领导才能、热情、奉献精神和慷慨善举，为建立美中两国人民之间日益紧密的联系做出了贡献，为两国无数人的生活以及两国关系本身带来了切实而有意义的改变。”

“能获得美国乔治·H·W·布什美中关系终身成就奖，我深感荣幸。”方李邦琴女士告诉记者:“我认为，美中关系是最重要的。布什总统在白宫任职期间，我有无数机会与他密切合作，这是我最珍贵的记忆之一。没有哪位美国总统比他更了解中国。获得这个奖项以及对我60年来为拉近美中关系所作努力的认可，对我来说意味着整个世界。获得这个荣誉，我深感荣幸，也非常感激。我把这个奖献给我的两个母亲国：我的‘养母’美国和我的‘生母’中国。”

据悉，根据联邦、州和地方公共卫生指南，目前不举行现场颁奖仪式。

(责编：燕勐、杨牧)
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