带你足不出户逛欧洲市场

十国外交官变身“全球好货推荐官”，为本国特色产品代言。

拼多多供图

近日，来自塞尔维亚、拉脱维亚、黑山、斯洛文尼亚、波兰、捷克、斯洛伐克、波黑、匈牙利、保加利亚等10个中东欧国家的驻华大使、领事和参赞，轮番变身“全球好货推荐官”，组成欧洲外交官直播团，在北京、上海和宁波的拼多多直播间推销本国特色商品。

中东欧商品被搬上“云端”

去年6月，浙江省宁波市成功举办了首届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会。今年，受新冠肺炎疫情影响，宁波市以“云甬全球、点亮未来”为主题，将投资洽谈展览活动搬到了“云”上。

云上展平台以中东欧国家为重点，通过图文、视频、直播等形式展示企业及产品信息，让客商“近距离”与产品接触，“零距离”探厂看展。据介绍，云上展采取“智能对接+人工推荐”的方式，客商可根据自身需求进行站内搜索、提交对接意向，也可以根据智能推荐和人工协助进行匹配对接，确保供采双方精准、便捷地匹配。

在博览会上，宁波市在拼多多平台上线中东欧国家优品馆和宁波出口商品专区。“与拼多多的合作，创造性地打破了时间和空间的限制，将原本时间有限的线下博览会变成了线上7×24小时的全时段展销会。”宁波中东欧博览与合作促进中心主任张亚东说，希望借助电商平台把中东欧贸易做出亮点，让“17+1（中东欧17国和中国）合作”充满活力。

“早就想尝试中国直播电商”

在云对接环节，拼多多中东欧优品馆遴选了近200款商品，拉脱维亚、黑山的大使和匈牙利、捷克、波兰等国的总领事组团直播推介本国特色商品。

斯洛文尼亚驻华商务参赞潘缇雅（Tea Pirih）在直播互动中发出阵阵欢笑声，她分享了斯洛文尼亚的美食和雪具、滑雪鞋等。“我们有38个品牌参与展销，参加之前还挺紧张的，没想到氛围很轻松。”潘缇雅说，早就想尝试进入中国的直播电商平台，受疫情影响有所推迟，直播是个很好的机会。

斯洛伐克驻沪总领事伊凡娜·瓦拉·玛格托娃表示，疫情让本国的好产品销售通路不畅，跨境电商作为一种新型贸易方式，正好解决了商品出口的问题，“感谢宁波市和拼多多给我这个机会向中国消费者介绍斯洛伐克国家和特色产品，我喜欢中国！”

各国大使和领事一边介绍本国风土人情，让中国消费者足不出户感受欧洲风情，一边又对本国优质商品进行宣传，有效提升商品的流通效率。据悉，此次外交官直播的累计观看人数超过200万人。许多消费者不仅在直播间购买到了心仪的商品，也被热情开朗的外交官们深深“种草”，表示疫情结束就要去中东欧国家“买买买”。

直播助力进出口贸易

作为增速较快的电商平台，拼多多平台现有6.28亿消费者，他们对于进口商品有着强烈需求。“我们发现越来越多的消费者通过搜索的方式寻找进口商品，尤其是母婴和美妆品牌。”拼多多相关负责人表示，“为满足消费者需求，平台经过很长时间的筹备，在2019年正式上线全球购业务，并将其列为一级入口，持续提供资金和资源的支持。”

凭借出色的商品品质和良好的购物体验，拼多多已跃升为当前最受海淘消费者欢迎的平台之一。据悉，自拼多多2019年上半年上线“全球购”业务以来，成交额始终保持着100%以上的月环比增长，在拼多多开启保税仓直播后，进口母婴、进口美妆等重点类目的交易额月环比增速超过300%。

近日，拼多多还联合各大保税仓通过“全球购”进行直播。拼多多“全球购”负责人表示，拼多多在海淘行业率先发起保税仓直播后，受到广泛关注。“防疫期间，我们帮扶海淘供应链上游的优质商家重新回到经营正轨，同时在保税仓官方工作人员的带动下，结合平台百亿补贴、万人团等优势资源，让消费者花更少的钱就能消费得起国际正品大牌。”

(责编：张信凤、杨牧)