驻拉各斯总领事发表署名文章：中国积极参与国际抗疫合作

人民网阿布贾6月12日电（记者 姜宣） 近日，尼日利亚《先锋报》、《独立报》、《非洲领袖》等媒体刊登驻拉各斯总领事储茂明署名文章《中国积极参与国际抗疫合作》，主要内容如下：

6月7日上午，国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎:中国在行动》白皮书，明确表示中国将积极参与并推进落实二十国集团“缓债倡议”。

习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表的重要讲话，对于提振全球抗疫信心、推进国际抗疫合作、擘画未来全球卫生治理，都具有十分重要和深远的意义。目前，习近平主席提出的重要举措都在积极落实之中。

关于中国将提供的20亿美元援助，既包括提供抗疫物资援助，也包括支持有关国家疫后经济社会恢复和发展；既包括双边援助，也包括多边捐赠。中国正同有需要的受援国通过平等协商确定援助项目，已向世卫组织分两批提供了5000万美元援助。在华建设联合国人道主义应急仓库和枢纽正在商谈和加紧筹建之中。

中国积极参与并落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。目前，中国已宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还。

中国已参加世卫组织药品和疫苗研发全球倡议，同世卫组织共同举办关于推进“团结试验”疫苗研发计划的视频会议。中国疫苗研发完成并投入使用后，将向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品。这将是中国为实现疫苗在发展中国家可及性和可担负性作出的突出贡献。

目前，中国正在加紧建立30个中非对口医院合作机制，在向50多个非洲国家和非盟交付医疗援助物资、派出7个医疗专家组的基础上，中国还将进一步加大援非抗疫力度，继续向非洲国家提供力所能及的支持，包括援助急需医疗物资，开展医疗技术合作，派遣更多医疗专家组和工作组等，帮助非洲国家提升疫情防控能力和水平。中国还将向联合国人道应对计划提供支持。

在中国疫情防控形势最艰难的时候，各国人民都在以不同形式为中国加油，我们不会忘记这份珍贵的情谊。面对日益严峻的全球疫情形势，中国感同身受，投桃报李，尽己所能向各方提供支持和帮助，毫无保留地分享中国经验和中国方案。国际社会普遍赞誉中国在国际抗疫合作中作出的杰出贡献。

团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。中国作为负责任大国，将始终秉持人类命运共同体理念，积极推进和参与卫生健康领域国际合作，认真落实习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上提出的6点建议和5项举措，为维护地区和世界公共卫生安全，推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

(责编：燕勐、刘洁妍)