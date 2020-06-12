联合国秘书长公布“数字合作路线图”

新华社联合国6月11日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯11日公布“数字合作路线图”，推动数字技术以平等和安全的方式惠及所有人。

古特雷斯在当天举行的“数字世界现状和数字合作路线图实施”视频高级别活动上表示，人类正处于技术治理的关键时刻。无论是为战胜目前的新冠疫情，还是为实现可持续和包容性的复苏，“数字连接都是不可或缺的”。

古特雷斯表示，世界正以“比我们所能预测的更快的速度”从模拟技术向数字技术转变，这既带来了巨大希望，也带来了一些风险。新冠病毒大流行放大了数字世界的许多好处和危害。技术加强了医务人员的救生能力，允许企业远程操作等，同时技术也被严重滥用，仇恨言论、歧视和虐待正在数字空间蔓延。

古特雷斯在活动中正式公布酝酿已久的“数字合作路线图”，其主要内容包括推动数字通用连接、促进数字技术成为公共产品、保证数字技术惠及所有人、支持数字能力建设、保障数字领域尊重人权、应对人工智能挑战、建立数字信任和安全。古特雷斯强调，路线图的首要目标是“连接、尊重和保护数字时代的人们”。

同一天，联合国大会召开“快速技术变革对实现可持续发展目标的影响”视频高级别会议。古特雷斯在会上表示，数字革命影响着每个国家和地区以及人类生活的所有领域。互联网是一种强大而重要的全球公益产品，需要尽可能促进“高水平的国际合作”。

古特雷斯表示，数字鸿沟有可能成为不平等的新面孔，加剧女性、残疾人和各种少数群体遭受的社会和经济劣势。他说，人类社会正处于一个转折点，迫切需要利用数字技术提供的无限机遇，加大在医疗保健、气候危机、消除贫困以及所有可持续发展目标方面的努力。

第74届联合国大会主席穆罕默德-班迪在讲话中指出，快速发展的技术变革并不总是意味着每个人都拥有光明的前景，国际社会必须确保利用新兴技术带来的机遇推动可持续发展目标的加速实现。

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