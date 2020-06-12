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法德力推“欧洲云”建设

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年06月12日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，法国和德国共同宣布，将大力支持建立名为“盖亚—X”的云计算系统，加快“欧洲云”建设，减少欧洲对美国云计算服务的依赖，增强欧洲企业数据的安全性。按照规划，首批服务和应用将于2021年初开始初步使用。

　　法国经济和财政部长勒梅尔、德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔联合举行了“盖亚—X”的视频发布会。阿尔特迈尔将该项目比作欧洲数字化建设领域的“登月计划”，称这一计划有助于建立可靠和具有创造性的欧洲数据基础设施，给欧洲云服务供应商创造巨大的发展空间和市场机会，有利于维护欧洲的“技术主权”和经济利益。

　　据介绍，“盖亚—X”系统由法国、德国等22家公司成立的非营利基金会运营，包括法国电信、达索系统、西门子、德国电信等欧洲知名科技公司。每家公司在项目初期投入一定资金，进行数据协作，共同建立欧洲数据基础设施。用户可以使用系统框架下任何供应商的任何服务，还可以在供应商间切换。该系统将向其他国家的公司开放，不排除美国科技巨头，条件是“按照欧洲标准和规范开展工作”。

　　当前，欧洲云计算市场主要由亚马逊、微软、谷歌等美国服务提供商主导。2018年，美国正式通过“云法案”，规定美国云计算服务提供商必须在美国政府要求时，提供存放在美国本土乃至海外服务器的相关数据，这一法案引发欧盟对数据安全的关注。法国和德国于2019年提出“盖亚—X”项目计划，希望建立存储和处理数据的欧洲共同标准，使欧洲企业得以将数据存储在本地，减少对外国数字基础设施的依赖。

　　“盖亚—X”系统搭建的数据基础架构意义重大。勒梅尔在发布会上举例说，以汽车制造业为例，开发自动驾驶汽车，大量的道路安全数据必不可少。借助数据基础架构，欧洲制造商间可以轻松交换数据，工作量大大简化。勒梅尔指出，新冠肺炎疫情期间，远程办公成为常态，欧洲发展自己的云计算平台的需求十分迫切。“云计算平台的开发已成为战略问题，具有很大的发展前景。”法国《信息世界》网站刊文称，云计算平台的成功搭建需要长时间的技术和客户积累，目前全球云计算发展已达10多年，市场基本被领先的行业巨头占领，刚刚起步的“盖亚—X”仍有很长的路要走。

　　（本报巴黎6月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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