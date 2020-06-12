美联储宣布维持低利率

当地时间6月10日，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率维持在零至0.25%的目标区间，同时预测今年美国经济将萎缩6.5%。美联储声明称，新冠肺炎疫情给美国经济造成巨大困难，并在中期对经济前景构成“相当大的”风险。美联储承诺使用所有工具支持经济，实现最大就业和物价稳定两大目标。

美联储主席鲍威尔当天表示，联邦基金利率保持在接近零的水平，这种状况可能会持续到2022年。在可预见的未来，央行的大规模债券购买计划将“至少以目前的速度”继续进行。

自新冠肺炎疫情在美国蔓延以来，美联储已多次出台货币宽松政策支撑美国经济。今年3月，美联储将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到零至0.25%之间。受疫情影响，美国经济今年第一季度收缩5%。据美国全国经济研究所6月8日发布的最新报告，由于就业和生产下滑的规模空前，美国经济自今年2月起正式步入衰退，结束了超过10年的经济扩张。

经济学家认为，随着各州重新开放和经济活动恢复，美国经济有望触底反弹。全美零售商联合会首席经济学家杰克·克莱亨兹表示，目前还有很多不断变化的因素，如果出现第二波疫情，或疫情更加严重，美国经济有可能再次下滑。

近几周，得益于美联储采取了大规模紧急行动，美国股市出现反弹。鲍威尔认为，随着美国经济缓慢复苏，失业率将在今年年底降至9.3%，到2021年底降至6.5%。最新就业数据显示，5月份美国非农就业人数出乎意料地增加，5月美国失业率环比下降1.4个百分点至13.3%，较4月的历史高位有所回落。

不过，各界对美联储举措的效果存在质疑。前美联储顾问、奎尔咨询首席执行官丹妮尔·迪马蒂诺·布斯认为，尽管美联储帮助股市从3月份由疫情引发的抛售中恢复，但能在多大程度上从整体改善经济还不得而知。

鲍威尔也强调，美联储帮助经济的能力是有限的，并建议提供更多直接的财政支持，以防止疫情对经济造成“长期损害”。他表示，美国经济衰退的程度和复苏的速度都存在高度不确定性，“在人们确信重新参与广泛社会和经济活动的安全性之前，美国经济全面复苏不太可能发生”。

（本报华盛顿6月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）

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