人民网>>国际

美联储宣布维持低利率

本报驻美国记者  吴乐珺

2020年06月12日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间6月10日，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率维持在零至0.25%的目标区间，同时预测今年美国经济将萎缩6.5%。美联储声明称，新冠肺炎疫情给美国经济造成巨大困难，并在中期对经济前景构成“相当大的”风险。美联储承诺使用所有工具支持经济，实现最大就业和物价稳定两大目标。

　　美联储主席鲍威尔当天表示，联邦基金利率保持在接近零的水平，这种状况可能会持续到2022年。在可预见的未来，央行的大规模债券购买计划将“至少以目前的速度”继续进行。

　　自新冠肺炎疫情在美国蔓延以来，美联储已多次出台货币宽松政策支撑美国经济。今年3月，美联储将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到零至0.25%之间。受疫情影响，美国经济今年第一季度收缩5%。据美国全国经济研究所6月8日发布的最新报告，由于就业和生产下滑的规模空前，美国经济自今年2月起正式步入衰退，结束了超过10年的经济扩张。

　　经济学家认为，随着各州重新开放和经济活动恢复，美国经济有望触底反弹。全美零售商联合会首席经济学家杰克·克莱亨兹表示，目前还有很多不断变化的因素，如果出现第二波疫情，或疫情更加严重，美国经济有可能再次下滑。

　　近几周，得益于美联储采取了大规模紧急行动，美国股市出现反弹。鲍威尔认为，随着美国经济缓慢复苏，失业率将在今年年底降至9.3%，到2021年底降至6.5%。最新就业数据显示，5月份美国非农就业人数出乎意料地增加，5月美国失业率环比下降1.4个百分点至13.3%，较4月的历史高位有所回落。

　　不过，各界对美联储举措的效果存在质疑。前美联储顾问、奎尔咨询首席执行官丹妮尔·迪马蒂诺·布斯认为，尽管美联储帮助股市从3月份由疫情引发的抛售中恢复，但能在多大程度上从整体改善经济还不得而知。

　　鲍威尔也强调，美联储帮助经济的能力是有限的，并建议提供更多直接的财政支持，以防止疫情对经济造成“长期损害”。他表示，美国经济衰退的程度和复苏的速度都存在高度不确定性，“在人们确信重新参与广泛社会和经济活动的安全性之前，美国经济全面复苏不太可能发生”。

　　（本报华盛顿6月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved