“按住山竹底部，用力一捏，就能剥出完整的果肉……”6月9日晚，泰国副总理兼商业部部长朱林通过网络直播，向中国消费者推介泰国水果。

“6月是泰国水果黄金月，我给大家带来了榴莲、山竹、芒果、椰青、莲雾、青柚……”朱林介绍了许多泰国当季水果。话音刚落，一款山竹就被中国网友抢空，商家迅速补货。当天的直播活动共售出近5000个榴莲和2万个椰青，还卖出1500份甜虾、3000袋香米及1500份网红炸鸡。

泰国水果业出口受到疫情冲击，泰国商业部把电子商务视为提振经济的机遇。据介绍，仅6月1日至7日，泰国水果通过阿里巴巴电商渠道就销售了14万个榴莲、32万个椰青以及390万个山竹。朱林表示：“泰中跨境电商合作潜力巨大。中国市场是当今全球最重要的市场，我们希望中国消费者多多支持泰国产品。”

泰国商业部国际贸易谈判厅厅长颂德十分看好此次直播带货活动效果。他表示，此次活动将推动更多泰国水果销往中国，也希望越来越多的中国网友通过电商平台直接下单购买。

据泰国农业与合作部、商业部统计，中国是泰国过去3年最大的水果贸易伙伴之一。2019年，泰国向中国出口122.51万吨榴莲、芒果、龙眼等水果，占泰国水果业出口的57.1%，创造了645亿泰铢（约合147亿元人民币）出口收入。今年前4个月，泰国榴莲出口至中国市场的贸易额达5.67亿美元，同比增长78%，占泰国榴莲出口市场的72%。

“随着中国市场需求的回升，泰国新鲜水果出口不断增长。水果出口商敦促泰国种植业者确保更高的卫生标准，降低疫情对行业的影响。”泰国新鲜水果贸易商和出口商协会主席派苯表示，今年泰国水果出口总额预计比去年增长10%。

在直播活动结束后，朱林表示，电商平台契合很多民众的购物习惯，是未来的发展趋势。“中国电商发展理念和技术非常先进，泰中两国的商品贸易将越来越多地通过电商平台展开，欢迎更多中国电商平台入驻泰国，带动泰国电商行业进步”。

泰中电商合作正在积极推动。泰国清迈府日前发布消息称，清迈府与中通国际快递清迈公司、中海安咨询（泰国）有限公司、海外安全研究院联合成立了中泰跨境电商孵化园，这是泰国首家类似基地，专门帮助中国跨境电商企业一站式落地泰国。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示：“泰中贸易往来密切。进一步发展跨境电商合作，这对于促进两国外贸创新发展、便利两国人民日常生活都大有裨益。”

（本报曼谷6月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)