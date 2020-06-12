疫情照鉴“美式人权”的实质

突如其来的新冠肺炎疫情，是世界各国面临的一次“人权大考”。科学采取疫情防控措施、全力保障人民生命健康，是各国政府必须承担的人权责任。然而，美国政府应对疫情不力，导致约200万美国民众感染病毒、11万多人死亡的悲剧，堪称人权灾难。

6月11日，中国人权研究会发表文章《新冠肺炎疫情凸显“美式人权”危机》，大量援引国际权威机构研究的数据、主流媒体报道的事实、专业人士发表的观点，以及美国政府和一些政客公开发表的言论，全面客观呈现了美国人权灾难的种种境况，深入分析了美国政府在应对疫情上的自利短见、任性低效和不负责任是导致其人权灾难的根本原因，深刻揭示了“美式人权”的虚伪性及其危机，对于国际社会进一步看清“美式人权”的“双重标准”本质，很有帮助和启发。

生命权和健康权是举世公认的最基本人权。联合国《公民权利和政治权利国际公约》规定，人人享有生命权，国家有义务采取积极措施保障生命权。作为这一公约的缔约国，美国政府却未能履行其应尽的保护人民生命免受流行病威胁的国家义务，反而将国内政党竞选和国际上打压中国的政治需要置于人民生命安全之上，错失遏制病毒传播的最佳时机。从其1月初就收到情报却忽视病毒将在美国蔓延的预警，到作出抗疫决策时优先考虑资本利益的价值排序，再到疫情暴发后美国一些政客将疫情视为攫取权力和党派利益的契机，这一切都印证了英国《独立报》网站一篇评论所分析的：美国总是把人权挂在嘴边，却忽视自己的人权义务，对人民生命公然漠视。

疫情像一面镜子，照映出美国长期存在的社会撕裂、贫富分化、种族歧视、弱势群体权益保障不力等问题。这次疫情中，美国权贵阶层获得病毒检测特殊待遇、底层民众的生存状况越来越艰难、工薪阶层因高失业率而陷入生存危机，进一步暴露和加剧了其在阶层和经济方面的不平等。亚裔群体遭受严重的污名化攻击，非洲裔和拉美裔在疫情中承受不平等待遇，种族主义暴力事件频发多发，美国的种族歧视在疫情中愈演愈烈。老年人成为政府抗疫不力的“牺牲品”，无家可归者在疫情中无处安放，贫困儿童和移民儿童状况堪忧，美国弱势群体在疫情中生存维艰。凡此种种，不仅凸显了“美式人权”的深层危机，更让美国的“残酷资本主义”特征暴露无遗。

面对疫情，美国政府的一系列“甩锅”行为，严重背离了国际人权法精神。平等与不歧视原则是国际人权法的核心准则，是经《世界人权宣言》等一系列国际人权文书确认的。但美国政府高层不顾人类良知和伦理底线，为维护自身霸权借疫情大搞政治操弄，恶意“污名化”中国，导致特定人群被污名化、排斥和暴力侵害，“与国际人权法义务不符，是不可原谅的”。国际合作是维持国际社会生存和运作的基石，是在全球层面确保人权和基本自由得以落实的重要原则，也是《联合国宪章》等国际法确认的各国义务。然而，美国政府为推卸自身抗疫不力的责任，试图将世卫组织打造成“替罪羊”，停缴世卫组织会费乃至宣布终止与世卫组织关系，破坏全球共同抗疫。在疫情期间，美国政府依然对伊朗、古巴、委内瑞拉等国实施制裁，导致被制裁国家难以及时获得抗疫需要的医疗物资，严重威胁民众生命权和健康权，严重违反了人道精神和国际关系准则。

人民幸福生活是最大的人权。正视并切实改善人权问题，是人类文明进步的重要标志，也是当代国际社会的共同追求。奉劝美国一些政客尽快收起人权“双标”把戏，尽早收敛霸道成性做派，对自身存在的种种人权问题多加反省，回到履行自身人权义务、担负推动世界人权事业发展责任的正道上来，回到团结协作应对疫情、维护全球公共卫生安全的大道上来。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 08 版）

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