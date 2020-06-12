“40多年来，我很幸运地见证了中国取得巨大发展成就。尤其令我印象深刻的是，中国生态颜值越来越高，生态优先、绿色发展的导向促进经济高质量发展。”法中友好协会联合会会长阿兰·拉巴特日前在接受本报记者采访时表示。

1978年拉巴特第一次访问中国，此后，他几乎每年都到访中国，感受中国在生态文明建设方面的探索和成果。“我曾参观河北省唐山南湖城市中央生态公园，徜徉于绿树成荫、湖水清澈的美景中。工作人员告诉我，它是由废弃的采煤沉降区改造而成。那一刻，我深深感受到中国推进生态文明建设的决心和力度。”

拉巴特指出，近年来，中国在政策、资金和技术等各层面都加大了环境保护力度。从煤电机组、钢铁企业超低排放改造，工业炉窑、重点行业挥发性有机物治理，到稳步推进垃圾分类、完善生态补偿制度等，“这些工作的顺利推进，归功于中国不断完善的生态环境保护制度，不断创新的生态治理和保护方式，以及民众广泛参与。”

2019年，拉巴特参观了北京世界园艺博览会。“这场博览会在美学和科学上都取得巨大成功，也让中国绿色发展理念进一步走向世界。”在拉巴特看来，法中两国坚定支持应对气候变化《巴黎协定》，积极参与全球气候治理，在能源转型、绿色发展领域有着巨大的合作潜力。“法国政府正在大力发展电动汽车，而全球电动汽车销量的一半在中国市场。无论是共建‘一带一路’框架下的新能源合作项目还是开放的中国电动汽车市场，都为法国企业带来巨大机遇。”

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，“一带一路”绿色发展国际联盟正式成立。拉巴特说：“这为共建‘一带一路’绿色发展合作提供了新平台。相信中国在绿色发展、应对气候变化等方面的努力，将为全球生态环境保护和可持续发展作出更大贡献。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 03 版）

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