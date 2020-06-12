中拉携手 共抗疫情（患难见真情 共同抗疫情）

当前，拉美地区疫情形势严峻。中国根据拉美国家需求，积极提供力所能及的帮助，包括派遣抗疫医疗专家组、捐赠抗疫物资、举办抗疫经验视频交流会等。拉美国家高度肯定和赞赏中国援助行动，表示将继续借鉴中国经验，携手共同战胜疫情。

中国向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组日前已完成万里驰援任务回国。秘鲁卫生部长萨莫拉表示，疫情发生以来，中方向秘方提供了大力支持和帮助，专家组的到来更体现了两国间的团结和友谊。在秘鲁期间，专家组走访了秘鲁12家医疗机构以及秘鲁国家卫生研究院、泛美卫生组织秘鲁代表处等机构，开展了40多场交流培训活动，还与30多家相关机构代表进行了座谈，受到当地各界称赞。泛美卫生组织秘鲁代表处负责人萨加斯图梅表示，中国派出医疗专家组，积极开展抗疫合作，“弘扬了国际人道主义精神，践行了人类命运共同体理念”。

中国捐赠的呼吸机不久前运抵厄瓜多尔，厄外长瓦伦西亚在机场迎接时表示，这批呼吸机对厄方救治新冠肺炎重症患者至关重要。“中国的援助是雪中送炭。厄方愿同中方继续深入开展抗疫合作，共同打赢疫情防控阻击战。”

中国和哥斯达黎加日前举行抗击新冠肺炎疫情第二次专家视频会议。哥社会保障局局长马卡亚表示，中方毫无保留地与哥方分享防控和诊疗经验。哥方将把中方经验与本国实践相结合，不断优化救治方案。

“中国抗击疫情经验弥足珍贵，抗疫合作为中拉深化合作开辟新篇章。”智利农业部长沃克高度赞赏中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，对中方为智方抗击疫情提供宝贵支持表示感谢。“过去一年，智中农业合作成果丰硕，期待双方未来能继续加强合作”。

巴西国会众议院议长马亚表示，中国抗击疫情举措有力、成效显著。“衷心感谢中国对巴西抗疫的及时援助和坚定支持，极大增强了巴西战胜疫情的信心。”巴方高度重视发展对华关系，扩大双边各领域务实合作必将更好造福两国和两国人民。

“中国在统筹推进疫情防控和经济社会发展等方面为其他国家提供了重要参考。”哥伦比亚参议院主管科教文旅的第六委员会议员塔马约说，哥方愿积极推动两国在抗疫及经贸、科技、教育、文化等各领域合作进一步向前发展。

“感谢中国政府、企业和在玻华侨华人积极支持我们的抗疫工作。”玻利维亚卫生部长罗卡赞赏中国在推动国际抗疫合作中发挥的重要作用，表示玻方愿进一步加强双方在卫生等领域合作。

“中国复工复产复学经验对古巴有重要借鉴意义。”古巴教育部长贝拉斯克斯高度评价中国政府为抗击疫情采取的举措和取得的显著成效。她表示，中国积极倡导国际抗疫合作，同各国分享抗疫经验，开展对外援助合作，得到国际社会广泛认可。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)