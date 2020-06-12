本报北京6月11日电 中国第十三届全国人大三次会议日前表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，授权全国人大常委会制定香港特别行政区维护国家安全的相关法律。多国政府及政要连日来纷纷表示，香港特别行政区事务纯属中国内政，各国将坚定奉行一个中国政策。

老挝外交部发表声明称，老挝政府一贯奉行一个中国政策，香港是“一国两制”下的中国特别行政区。中国第十三届全国人大三次会议审议通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，“符合中国宪法和法律规定”。

柬埔寨副首相贺南洪表示，中国全国人大从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，对保障香港的安全、稳定与繁荣至关重要，柬埔寨完全支持中国全国人大进行涉港国安立法。世界已经看到，反中乱港势力公然鼓吹“港独”，任何一个政府都不会允许这样的分裂行为。暴力活动不仅影响了香港市民的和平生活，也严重损害了香港的经济发展和金融中心地位。“香港是中国的领土。中国全国人大根据宪法和香港基本法进行涉港国安立法，是维护中国国家主权和安全、发展香港社会经济、保障香港市民和平生活的重要措施。”

缅甸国际合作部部长觉丁表示，缅方理解中方对维护香港稳定和国家安全的关切。缅方恪守一个中国原则，一贯支持“一国两制”，认为香港是中国不可分割的一部分。为维护国家主权、和平、稳定和安全，主权国家有权采取包括立法在内的必要预防性举措。相信在“一国两制”框架下，香港人民将继续享有和平、稳定和繁荣。

越南外交部发言人表示，越方已阐明对香港问题的立场，越方尊重和支持中国“一国两制”方针。香港事务纯属中国内政，越方希望香港保持稳定和繁荣发展。

尼泊尔外交部发言人波迪亚尔表示：“尼泊尔崇尚不干涉任何国家内政原则，支持中国维护香港特区法治和秩序的努力。”

菲律宾总统发言人哈里·洛克表示，香港事务完全属于中国内政。菲律宾有数十万公民在港工作生活，希望香港保持长期繁荣并得到更大发展，相信一个持续繁荣稳定的香港将给菲律宾和菲律宾劳工带来更多机会。

东帝汶总理鲁瓦克表示，香港事务系中国内政，东帝汶奉行不干涉别国内政原则，理解和支持中国全国人大的有关决定。

巴基斯坦外交部发言人表示，巴方在香港问题上的立场是一贯和明确的。我们重申，香港问题是中国内政。“我们认为，维护国际法、坚持不干涉他国内政的基本准则十分重要”。

阿富汗代理外长阿特马尔表示，阿富汗始终坚持一个中国原则，尊重中方主权完整和独立自主。

斯里兰卡外长古纳瓦德纳表示，在香港事务上，斯方一如既往地支持中方捍卫领土主权和维护国家安全。斯里兰卡在港民众也将一如既往地照常工作和开展商贸活动。

叙利亚外交部发表声明说，叙利亚政府支持中国全国人大通过关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。美国和其他西方国家对中国内政的干涉公然违反国际法和国家主权原则。叙利亚呼吁各国尊重中国国家主权、统一和领土完整，恪守一个中国原则。

尼日尔总统伊素福表示，尼中两国一直在涉对方核心利益的问题上相互支持。中国是法治国家，香港事务是中国的内政，中国有权通过立法维护国家主权、安全和领土完整，任何外部势力都无权干涉。尼执政党尼日尔争取民主和社会主义党主席巴祖姆表示，民社党坚定支持中方维护国家主权、安全和领土完整。尼日尔外长卡拉表示，任何国家都有权通过立法保护本国的国家安全，去年发生在香港的一系列暴力事件令人感到恐怖，尼完全理解中国全国人大关于涉港国安立法的决定。

坦桑尼亚政府首席发言人哈桑·阿巴斯表示，香港事务属中国内政，坦桑尼亚政府支持“一国两制”方针，反对一些国家插手香港事务、煽动暴力和不法行为。中国全国人大推动涉港国安立法，是维护中国国家安全、恢复香港法治社会秩序、保障香港市民正常生活的重要措施。

布隆迪政府发表声明说，支持中国全国人大决定建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，认为这有利于保障法治，维护中国主权、安全和发展利益。布方始终恪守一个中国原则，支持“一国两制”，反对任何外部势力干涉中国内政，坚定维护布中高水平团结合作。

刚果（布）参议院日前发表声明，支持中国全国人大涉港国安立法。声明说，刚果（布）参议院坚定支持中国全国人大为在香港特别行政区维护国家安全和稳定作出的立法决定，认为该决定是中国主权行为，中国有权在境内任何地方履行维护国家安全的责任。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 03 版）

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