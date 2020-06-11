乌克兰新增确诊689例 创疫情以来新高

乌克兰内务部10日表示，乌克兰总统泽连斯基（右二）因疫情期间违反隔离措施光顾咖啡馆，警方已对其开具了罚单。

人民网基辅6月11日电（记者 谭武军）据乌卫生部统计，截止6月11日9时30分，乌克兰新增689例新冠肺炎确诊病例，刷新了6月4日创下的新增588例的纪录，新增死亡21例，乌累计确诊29070例，死亡854例，治愈13141例。

乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫表示，近一周来，乌克兰新增确诊人数持续增长，即使是在最紧张的4月亦未出现如此多的新增病例。不仅如此，新增死亡病例也持续增长，6月10日为23例，6月11日为21例。斯捷潘诺夫称，为确保民众身体健康，卫生部将建议采取相关措施。

6月11日，乌克兰新增确诊病例最多的地区分别为利沃夫州125例、基辅市91例、基辅州54例、罗夫诺州53例。

乌克兰内务部10日表示，乌克兰总统泽连斯基因疫情期间违反隔离措施光顾咖啡馆，警方已对其开具了罚单。6月3日，泽连斯基在乌西部城市赫梅利尼茨基进行视察时，与总统办公室主任叶尔马克、总统办公室第一副主任特罗菲莫夫、乌克兰首席卫生官利亚什科、赫梅利尼茨基州州长加比涅特、赫梅利尼茨基市市长西姆奇申等官员在市中心的一家咖啡馆里品尝咖啡。乌警方已对上述人员及咖啡馆老板开具了行政处罚单，他们将面临1.7万至3.4万格里夫纳的罚款（1美元约合26格里夫纳）。目前乌警方已向法院递交了行政处罚单。泽连斯基此前已表示愿意接受处罚。

8日，中国政府援助乌克兰第二批人道主义医疗物资全部运抵基辅，包括检测试剂、医用N95口罩、医用外科口罩、医用防护服、医用手套、医用隔离眼罩、红外测温仪等。乌国有疫苗公司代表乌方执行物资接收任务。

乌外交部长库列巴对中方提供的援助予以高度评价，表示乌领导人和人民对中国政府援助真挚感谢，这些援助是对乌遏制疫情努力的极大支持。乌中建立起来的信任、开放和友好将继续推动两国战略伙伴关系全面发展。

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