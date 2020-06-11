走进京剧在线讲堂 激发青少年儿童对国粹热爱

人民网讯 6月7日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心“家长公益讲堂第九讲——走进京剧音乐”线上直播活动特邀京胡专业演奏家、中国戏曲学院京剧系教授杜凤元和中国戏曲学院京剧系教授顾玉杰通过深入浅出的讲解，带领大家感受京剧音乐无穷魅力，激发广大青少年儿童对国粹的兴趣和喜爱。

京剧，积淀了中华民族五千年的丰厚文化底蕴。自诞生至今，在不断发展与自我完善的过程中，吸收了其他地方剧种、艺术门类所长，经过无数艺术家的改革与创造，才成为了中国戏曲艺术之集大成者，被国人称之为国粹，诗人称之为瑰宝。京剧音乐作为中国传统民族戏剧文化中的精髓，融入了中华优秀传统文化。让孩子们认识和了解京剧音乐，有助于从小确立民族文化信仰。这是一件极其重要的事情。

杜凤元教授首先用通俗的语言普及了京剧的历史、京剧的流派、京剧音乐和京剧表演之间的关系等。说到京剧音乐，杜教授表示，京剧由舞台表演和音乐伴奏组成，二者相辅相成，相得益彰。历代京剧名家取得的巨大艺术成就，都离不开包括琴师在内的一堂好的乐队的默契配合。因此，了解京剧音乐能够更好地鉴赏京剧艺术。

京剧音乐在不同场景有不同的音乐套曲。杜教授播放了《八板》、《哭皇天》、《劈破玉》等京剧音乐曲牌，让观众们更直观的了解了京剧音乐如何渲染舞台气氛，京剧音乐如何让京剧艺术更富有感染力。

杜凤元教授和顾玉杰教授在现场演奏二黄小开门、反二黄小开门和西皮小开门，让大家直观领略京剧音乐的魅力。

京剧音乐不但是一门艺术，也是教育年轻一代很好的“教科书”。大家都感悟到，传承民族音乐文化任重而道远；让孩子了解中国传统文化、弘扬国粹、振兴京剧，具有极其重要的意义。

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