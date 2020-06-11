哈萨克斯坦新增239例新冠肺炎确诊病例6例死亡病例

人民网努尔苏丹6月11日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月10日哈全国新增239例新冠肺炎确诊病例、6例死亡病例和393例无症状病毒携带者。截至当地时间6月11日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到13558例，康复8345例，死亡67例，无症状病毒携带者2529例。

统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和13个州前一日发现新增确诊病例，仅北哈萨克斯坦州“零确诊”。单日确诊病例数最多的地区包括：卡拉甘达州（52例）、直辖市奇姆肯特（30例）、首都努尔苏丹（27例）和最大城市阿拉木图（18例）。与9日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为1.8%。在新增的6例死亡病例中，年纪最大的出生于1941年，年纪最小的出生于1973年。

按照哈卫生部调整后的数据统计方式，10日检出的393例无症状新冠病毒携带者未被算作确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在奇姆肯特（365例）、努尔苏丹（332例）、卡拉甘达州（303例）、阿拉木图（291例）和西哈萨克斯坦州（230例）。

阿拉木图市市长萨金塔耶夫日前通过个人社交媒体账号呼吁各个企业严格遵守卫生防疫要求。萨金塔耶夫指出 ，疫情稳定后，部分工业、建筑业、贸易和服务类企业陆续复工复产。获准恢复营业的企业必须遵守卫生防疫要求。“其实要求很简单，就是定期消毒、佩戴口罩、保持安全社交距离。”然而，并非所有企业都了解自己承担的责任，以及违反相关规定可能造成的后果。“我们调查了大约2400家已经复工的企业，其中138家企业存在不符合防疫要求的现象。在此，我呼吁各个企业务必严格遵守防疫规定，不要令彼此为难。”

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