驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古国总参谋长

人民网乌兰巴托6月11日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿10日会见蒙古国武装力量总参谋长冈卓力格少将，就两国军队交流合作等交换意见。驻蒙使馆国防武官包玉海大校、蒙总参谋部维和处长巴特额尔敦上校等在座。

柴文睿说，近年来，中蒙两国两军关系发展顺利。特别是2014年习近平主席访蒙将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系以来，各领域合作交流不断拓展，友好关系不断深化。这期间，两军关系发展迅速，军队高层频繁互访、“防务磋商”定期举行、联合演训常态化展开、人员交流逐年增多，有力地推进了两军互信。新冠肺炎疫情全球蔓延以来，两军密切合作共同抗疫，受到两国人民的高度认可。柴大使表示，将继续重视和推进两军各领域合作交流，相信在双方共同努力下，两军关系和互信一定能迈上新的更高的台阶。

冈卓力格说，蒙中两国是永远的邻居，蒙外交政策的首要是发展与中、俄两个邻国的友好关系。近年来，蒙中在政治、经济、文化、军事等领域的合作交流不断拓展，两军在联合演习、维和事务等方面的合作互动频繁，有力地促进了互信。新冠肺炎疫情爆发以来，蒙军分享了中国军队的抗疫经验、得到中国军队的物资援助，相信在双方的共同努力下一定会取得抗疫的最终胜利。冈表示，愿与使馆密切合作，共同推动两军关系友好发展。

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