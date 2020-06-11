国际观察：哈佛大学的新冠“云研究”，几多荒谬？

日前，哈佛大学医学院一团队发表论文称，通过分析武汉医院附近交通流量和相关百度搜索认为，新冠肺炎在去年8月底就可能传播。特朗普也迅速在推特贴出了福克斯新闻台报道该研究的画面，作为攻击中国的“炮弹”。

乍一看特朗普的截图：“卫星图像表明”，让人摸不到头脑。卫星图像是如何捕捉新病毒的？再看美国有线电视新闻网（CNN）报道：研究发现，2019年夏末秋初，5家武汉医院的停车场汽车数量比2018年大幅上涨。该研究使用了来自2018年10月的卫星图像，研究者数了数，武汉一家医院停车场当时有171辆汽车。一年后，在同样的停车场，却有285辆汽车，增长了67%。同时在中国互联网搜索引擎百度上，“腹泻”和“咳嗽”这两个关键词的搜索量上升。

这更令人忍俊不禁：堂堂哈佛大学，开始依赖所谓的“卫星图像”和“百度搜索”，远在千里之外进行学术研究了吗？这种“云学术”貌似确实符合研究领导者——波士顿儿童医院首席创新官约翰·布朗斯坦的“创新”头衔，但这种远在“云端”的“创新”研究又与科学和事实相距几何呢？

美国媒体贴出了一张研究所用的湖北妇幼保健院停车场的照片。《环球时报》调查发现，所说的医院正在进行重建。该医院的一名员工证实，卫星图上为一处停车场，近期才完成修建。

《环球时报》采访的卫星专家表示，这些卫星照片并不是从同一角度拍摄的。比如中山医院，2018的照片上车辆较少，只是因为从一个倾斜的角度拍摄，车辆被建筑物挡住了。而从垂直角度拍摄，照片里的车辆数目就较多。

对于一个1000万人口的大城市来说，一个停车场增加100辆汽车究竟能说明什么？武汉政府数据显示，2019年3月，该市的机动车保有数量为320万，比2018年增长27.8万辆。

一位武汉当地居民向中国媒体表示，卫星影像上所拍摄的湖北省妇幼保健院停车场并非是医院的专用停车场，而是在院区改造过程中，将暂时闲置的建设场地临时用作停车场。从2018年到2019年，随着建设场地的不断拓宽，也就有了更多的停车位。湖北省妇幼保健院位于武汉市街道口商圈，许多周边工作人员发现医院内有停车位，选择在此停车这也是十分正常的事情。

目前，该研究还没有经过同行评议。但由于所关注的是“新冠肺炎”这一早已被美国政客政治化的命题，这一学术报告已引发各界关注。6月10日，世卫组织就此回应称，地理空间信息可以用来追踪气候变化、人口迁移、环境污染等，是一个有用的工具。但是不能对医院停车场汽车数量的变化做过多解读，然后“跳跃”两三个步骤，得出推论，将此同新冠肺炎疫情相联系，这个证据本身并不能说明什么问题。

中国外交部发言人华春莹也指出，如果仅从交通车流量等一些表象来得出这个结论，实在是出奇地荒谬。

华春莹说：我倒是看到不久前有报道说美国国防部主要承包商——内华达山脉公司也有过类似报告，也是通过交通道路等方面的一些现象得出病毒源自武汉病毒研究所的结论，但后来很快就被美国野兽日报网站“打脸”。该网站一一列举事实，证明报告中所谓的“证据”漏洞百出，完全站不住脚。

正如华春莹所说，病毒溯源问题应该尊重科学。面对美国媒体提到去年秋天美国的“电子烟疾病”等各种各样的传说，正确的办法还是应该交给科学家，经过科学考察研究来得出符合事实的科学结论。“中美两国以及国际社会现在面临的一个共同任务，就是要与那些虚假信息作坚决斗争，团结一心，尽快战胜疫情。”

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