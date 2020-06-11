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追随美国针对中国又担心经济受重创，澳政府在对华关系上陷入焦虑

2020年06月11日09:47  来源：人民网-环球时报
 
原标题：追随美国针对中国又担心经济受重创，澳政府在对华关系上陷入焦虑

　　【环球时报驻澳大利亚特约记者 邢晓林 环球时报记者 张旺 陈欣】禁止华为参建5G，推动所谓对新冠病毒源头的独立调查，为西方反对涉港国安立法背书……在美针对中国的行动中，澳大利亚跟得紧、跳得高。但在美国看来，这仍不够。9日，美国反华议员斯科特高调敦促澳大利亚助力美国赢得针对中国的“新冷战”，且要在其中发挥“关键作用”。在斯科特发出这一“邀请”时，澳国内正因中国教育部发布的赴澳留学预警头痛。英国路透社称，这则预警9日发布后，澳元当天下跌近2%。10日，一些澳官员仍试图否认国内存在针对亚裔的种族歧视。澳教育界则催促政府尽管解决与中国的问题。在接受香港《南华早报》采访时，美国巴克内尔大学教授朱志群说，澳中在这一充满活力的关系中各有利益，应该自己管理，而不受他人影响。

　　澳官方没有立即回应

　　斯科特是美联邦参议院国土安全及政府事务委员会成员。澳大利亚SBS电视台10日报道称，斯科特被认为是共和党未来的总统热门人选，也是国会对中国态度最强硬的议员之一。9日在华盛顿接受《悉尼先驱晨报》和《时代报》采访时，他将中国描述成民主国家的“敌人而非竞争者”，并声称中国认为自己能统治世界，且已经决定与美国和世界其他民主国家进行冷战。

　　“佛罗里达政治网”称，对于斯科特来说，发表对华强硬言论不是什么新鲜事，但“新冷战”的措辞是最近才有的。他9日敦促澳大利亚明确地站到美国一边。《悉尼先驱晨报》报道说，斯科特称民主国家必须正面对抗（中国），而不是做出让步。像澳大利亚这样的美国传统盟友“应该一起这样做这件事”。

　　英国《每日邮报》10日称，斯科特上述言论正值堪培拉和北京之间的关系跌至前所未有的低点。澳大利亚《新快报》报道说，斯科特拉拢澳大利亚，称赞在新冠肺炎疫情上“澳大利亚和美国一样，一直在努力追究中国的责任”。他同时对澳大利亚禁止华为参与该国5G建设的决定煽风点火，说自己“钦佩澳大利亚人，因为他们会捍卫自己的信念”。

　　对于斯科特加入对华“新冷战”的邀请，澳大利亚官方没有立即做出回应。聊城大学太平洋岛国研究中心首席研究员于镭10日对《环球时报》记者说，中国对澳农产品加征关税，以及发布针对澳大利亚的留学预警被澳方解读为“回击”。莫里森政府正在评估澳中关系：要不要继续恶化？如果恶化，中国还将采取什么行动？对澳大利亚有什么影响？现在澳大利亚失业率高企，他们不得不掂量一下。于镭认为，澳大利亚对华的一系列负面行动，早已表明它跟美国站在一起。但澳大利亚和中国进行“新冷战”的可能性不大。经济上，澳无法做到与中国全面脱钩。

　　斯科特的言论，只是澳中关系恶化背后“美国黑手”的一次赤裸展示。9日，澳大利亚战略政策研究所发布报告称，中国有关部门通过数以千计的组织收集情报，影响海外华人社区和外国精英阶层，促进中方利益，民主国家应对此提高警惕。“干涉他国内政从来都不是中国外交的‘基因’。”中国外交部发言人华春莹10日说，有澳大利亚方面人士曾撰文披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题。

　　澳教育界感叹遭池鱼之殃

　　中国教育部9日发布“谨慎选择赴澳或返澳学习”的留学预警，在澳国内引发强烈反应。“澳留学产业成为澳中政治博弈的棋子？”澳大利亚广播公司10日这样问道。

　　澳大利亚贸易部长伯明翰在接受悉尼2GB电台采访时说，澳大利亚正因疫情面临30年来的首次衰退，如果中国学生听从政府远离澳大利亚的警告，澳经济将受到影响。路透社称，国际教育是澳大利亚第四大外汇收入来源，每年超过380亿澳元。国际教育对澳大利亚经济的重要性超过牛肉或大麦。

　　澳大利亚八校联盟首席执行官维奇·汤姆森对法新社说，他们十分关切北京的警告是否会让留学生对赴澳求学却步。他感叹地缘政治紧张，澳大利亚高等教育遭到池鱼之殃。澳大利亚大学联盟首席执行官卡特里奥娜说，政府有责任解决中国对澳大利亚教育行业的最新“攻击”。

　　澳大利亚官员选择的方法是“辩解”。继教育部部长之后，该国多名高官10日发声。伯明翰称中国说澳大利亚发生多起针对亚裔的种族歧视事件“没有任何根据”。澳金融部长马蒂亚斯·科曼也否认该国对华人和亚裔的种族主义行为增加。澳代理多元文化事务部长艾伦·塔吉承认该国存在针对亚裔的种族主义行为，但辩称这仅是“极少数怯懦的愚蠢之人所为”。

　　果真如此吗？澳大利亚亚裔联盟4月的一份调查显示，在已经收到的170条种族歧视投诉中，八成都是由新冠肺炎疫情引发的。超过60%的报告者受到诸如“滚回中国”“不要吃蝙蝠或狗”的辱骂。

　　“我们的态度冒犯了中国”

　　路透社10日报道称，消息人士的说法及航运数据显示，中国已经加速从阿根廷进口高粱。这次采购总计至少8万吨，将把来自阿根廷的进口量提高至超过11万吨，接近2019年全年该国对中国出口高粱数量。路透社说，在中国和澳美两大供应国产生贸易争端之际，买家开始分散谷物进口来源。

　　澳大利亚工党影子贸易部长玛德琳·金对“天空新闻”说，尽管两国关系紧张，但她不认为澳大利亚处于“与中国贸易战的风口浪尖上”。“天空新闻”政治编辑安德鲁·科莱内尔评论称，在北京发布留学预警后，澳仍在试图淡化两国之间的贸易紧张。

　　朱志群10日在接受《南华早报》采访时说，从中国的角度来看，澳政府热衷于支持美政府对中国的高压政策，所以中国不能像以前那样和澳大利亚做生意了。北京认为，许多对中国不友好的事情同时发生，这种趋势必须停止。澳大利亚广播公司援引澳国立大学中华全球研究中心主任珍·格力教授的话说，澳大利亚开始将中国视为通常意义上的对手，却同时竭力继续将对方作为自己重要的贸易和投资伙伴。“我们的态度冒犯了中国。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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