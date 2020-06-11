希腊、意大利拟签海上边界协议

希腊外交部9日说，意大利外交部长路易吉·迪马约访问雅典期间，希、意两国将签署一份关于海上边界的协议，划定两国之间的专属经济区。

地中海东部蕴藏丰富天然气资源，土耳其、希腊和塞浦路斯等国就相关海域权属存在争议，陷入外交僵局已有数月。

希腊外交部没有发布协议细节内容。

9日早些时候，迪马约抵达雅典。路透社报道，希腊外长尼科斯·登迪亚斯当天将与迪马约会谈，预计会谈后会发布联合声明。

两国外长今年2月曾在罗马会谈，讨论内容关联能源部门在地中海东部的合作方式。

德新社报道，两国就这项协议已协商数年，先前主要集中在捕鱼权。迪马约在社交媒体“脸书”上发帖称，他还将与希方讨论在新冠疫情之后重启旅游业。他写道：“让外国游客到意大利，就是为店主、工匠和商业服务，这会让经济运转……我们必须展现成果，因为我们必须要弥补‘封城’几个月期间的停滞。”

意大利和希腊本身已是地中海东部天然气管道项目的合作方，根据项目计划，预计每年从地中海东部输送100亿立方米天然气至希腊、意大利和其他东南欧国家。

塞浦路斯、希腊和以色列三国领导人今年1月在雅典签署地中海东部天然气管道协议。土耳其强烈反对这一协议。

天然气管道建设关联地中海东部局势。土耳其与利比亚民族团结政府2019年11月签订“海事管辖权”谅解备忘录，就两国在地中海的边界达成一致，并可能在地中海东部联合勘探。

塞浦路斯、希腊、埃及和以色列均反对这一协议。希腊认为，土方划定的专属经济区侵占希腊水域，妨碍希腊、塞浦路斯和以色列建设通向欧洲市场的地中海东部天然气管道。

今年1月，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布，自2020年起，土耳其开始在地中海东部钻探天然气，未经土耳其和利比亚方面许可，其他国家在相关区域的钻探活动属于“非法”。（庄北宁）（新华社专特稿）

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