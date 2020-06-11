韩首都圈疫情不断 520所学校暂停返校

受近日多起聚集性感染事件影响，韩国520所学校9日暂停在校授课。

韩国最后一批中小学生8日返校，至此韩国中小学全面恢复在校上课。不过，据韩国教育部统计，截至9日上午10时，全国20902所中小学及幼儿园中，520所学校暂停在校上课。其中，509所学校集中在包括首尔、仁川、京畿道在内的首都圈地区。

韩国防疫部门数据显示，9日新增38例确诊病例中35例为本地病例，其中33例来自首都圈地区。6月以来的349例新增病例中313例为本地病例，其中303人来自首都圈地区。在本地病例中，首都圈确诊病例高达96.8%。

近日持续不断的首都圈地区聚集性感染病例包括此前首尔梨泰院夜店关联病例277例，京畿道某物流中心关联病例139例，以及最近发生的保健品推销公司、乒乓球馆聚集性感染关联病例119例等。

韩国中央防疫对策本部副本部长权埈郁9日称，“防疫部门充满危机感”，因为“学校、医疗机构和养老院等地随时可能发生大量感染病例”，想要阻断病毒传播，必须严格遵守戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

韩国保健福祉部发言人孙映莱当天说，首都圈聚集性感染病例每天新增30到50例，对于人口密度和人员流动较大的首都圈来说是个危险信号，如果不能及时有效遏制聚集性感染，首都圈地区或面临新一轮疫情暴发的风险。他呼吁民众自觉配合防疫，减少不必要的出行和聚会，避免前往空间密闭、人员密集、接触密切的“三密”场所。

国务总理丁世均9日紧急召开应对首都圈聚集性感染的相关部门长官会议，决定严惩拒绝接受流行病学调查或隔离措施、妨碍防疫工作的企业或个人，情节严重者可予刑事拘留。

丁世均强调，违反防疫规定是“严重问题，不仅会令政府和民众的防疫努力前功尽弃，还对社会安全构成威胁”。他还要求各部门“积极”考虑对违反防疫规定、造成疫情传播的企业或个人索赔。（陆爱华）（新华社专特稿）

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