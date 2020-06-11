巴勒斯坦：重视中国抗击新冠疫情的宝贵经验

新华社拉姆安拉6月10日电 巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉10日表示，巴方重视中国抗击新冠疫情的宝贵经验，中国是巴方唯一请求派遣医疗专家组的国家。

中国赴巴抗疫医疗专家组当天下午抵达约旦河西岸城市拉姆安拉。凯拉在为中国医疗专家组举行的简短欢迎仪式上说，中方迅速响应巴方请求体现了两国历史性友好关系，彰显了中国作为负责任大国对巴人民的坚定支持。巴方愿同中方交流抗疫经验，推动两国和两国人民关系更加紧密。

中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟在仪式上说，中国医疗专家组赴巴开展交流合作，以实际行动践行共建人类卫生健康共同体理念。疫情发生以来，中巴两国相互支持，诠释了新时期中巴真挚情意。疫情在巴出现后，中方组织一线专家同巴方分享交流抗疫经验，向巴方提供多批医疗防护物资。中国政府向巴派遣医疗专家组，是中巴医疗卫生合作领域的里程碑事件，彰显了中巴守望相助、共克时艰的友好情谊。

医疗专家组组长胡鹏表示，疫情无国界，病毒不分种族，全人类应团结起来战胜疫情。中国有效控制住疫情，积累了丰富的抗疫经验，愿意与世界各国交流分享经验，帮助各国战胜疫情。相信中巴医学专家携手合作，能够最终战胜疫情。

据了解，中国赴巴抗疫医疗专家组由国家卫生健康委员会组建，10名专家由重庆市人民政府选派，专业领域涵盖呼吸、外科、检验、感染、院感、中医、流行病学、护理等。专家组将在巴勒斯坦停留一周，将同巴方就疫情防控措施、临床救治技术、实验室检测等开展交流，分享经验和信息，并向在巴勒斯坦的中国公民提供疫情防控指导。

(责编：张信凤、杨牧)