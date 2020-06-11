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意大利半数大区无新增死亡病例

2020年06月11日08:13  来源：新华网
 

　　新华社罗马6月10日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门10日发布的数据显示，该国当天新增新冠死亡病例71例，累计死亡34114例。全国20个大区中有10个无新增死亡病例，新冠疫情持续好转。

　　数据显示，意大利当天新增确诊病例202例，累计确诊235763例；新增治愈病例1293例，累计治愈169939例；现有新冠患者人数比前一天减少1162人，降至31710人。

　　现有患者中，27141人在居家隔离，4320人在医院接受普通治疗，249人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少261例和14例。

　　疫情最为严重的北部伦巴第大区10日新增确诊病例99例，占全国新增确诊病例的一半左右，但与前一天的192例相比显著下降。

　　根据政府规划，意大利将从6月15日起进一步放松管控措施，允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和一些文化场所重新开放，前提是必须保持社交距离和佩戴口罩。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

(责编：张信凤、杨牧)
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