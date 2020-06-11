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中国驻欧盟使团发言人敦促欧方在虚假信息问题上秉持客观公正

2020年06月11日08:12  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔6月10日电 中国驻欧盟使团发言人10日就欧盟公布打击虚假信息文件涉华内容表示，中国将坚定走自己选择的道路，但不会输出制度和发展模式，也无意去参与什么“叙事之争”。欧方有关文件选择性提及中国，却对那些蓄意反华和违背科学的真正的虚假信息不闻不问。欧方应秉持客观公正立场，科学理性处理相关问题。

　　10日，欧盟公布打击虚假信息的文件，称中国参与了虚假信息宣传以扩大自身影响。中国驻欧盟使团发言人表示，中方一贯反对制造和传播虚假信息，反对任何人、任何机构采取这种行为。中方是虚假信息的受害者。新冠疫情发生以来，中国经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，有力扭转了疫情局势，维护了人民生命安全和身体健康。中欧双方也在此次抗击疫情过程中展现了人道主义情怀和守望相助、相互支援的友好情谊。这些都是事实与真相，应当得到尊重和认可。

　　发言人说，中欧不是制度性竞争对手，而是全面战略伙伴。中国将坚定走自己选择的道路，但不会输出制度和发展模式，也无意去参与什么“叙事之争”。当前形势下，散布虚假信息、相互指责无助于抗疫国际合作。国际社会应共同抵制虚假信息，和衷共济、精诚合作，早日战胜疫情，共同维护全球的公共卫生安全。欧方有关文件选择性提及中国，却对那些蓄意反华和违背科学的真正的虚假信息不闻不问。欧方应秉持客观公正立场，科学理性处理相关问题。

(责编：张信凤、杨牧)
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