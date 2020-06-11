“医生这个称呼意味着责任和使命”（全球抗疫进行时）

艾哈迈德是埃及法尤姆省卫生事务局附属医院的胸科医生。新冠肺炎疫情期间，他所在科室的工作量陡然上升。“虽然法尤姆省的新冠肺炎患者不是很多，但潜在风险较大，我们的医生、护士处于一级战备状态，不仅要治疗病人身体上的疾病，还要给患者及家属做心理疏导工作。”艾哈迈德随时待命，半夜电话铃声响起，第一时间就要赶回医院。

防护服加上口罩的憋闷，让艾哈迈德汗流浃背，衣服在身上，湿了又干，干了又湿。他一度恐慌害怕，因为防护用具短缺，怕自己万一感染，传染给家人朋友。他说：“医生这个称呼意味着责任和使命。我战斗在抗疫一线，如果让我重新选择，我还是会选择在一线战斗。很荣幸能够为人类的健康福祉而战。”

艾哈迈德的父母都是医生，他的哥哥也和他一样，奋战在抗疫一线，兄弟二人经常交流心得。“医生不能轻言放弃，不然很可能意味着付出一条生命的代价。碰到任何困难，都必须尽全力做到最好。”艾哈迈德将父母的教诲谨记在心。

在抗疫一线，艾哈迈德更多感受到的，是人心的温暖与善良。“附近餐厅为我们免费送餐，随餐的小纸条上写着：感谢你们的付出，最可口的食物献给最可爱的人。”这个纸条，让艾哈迈德一天的工作压力烟消云散。很多这样的瞬间，凝聚成一股强大的力量，让他勇敢坚强地面对疫情。

艾哈迈德指着自己戴的口罩说：“这是中国捐助的口罩，它让我感到温暖。感谢中国向埃及捐助的防疫物资，这是物质支持，更是精神支持，不仅让我安心，更给我信心。中国的诊疗方案是我们的重要参考，不少方法已被实践证明是安全有效的。”

直到晚上11点，艾哈迈德还没来得及吃晚饭，书桌上的材料堆得很高。“这是我今晚要看的资料。疫情让我成长，让人们反思。希望疫情过后，我们都能成为更好的自己。”艾哈迈德说。

（本报开罗6月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 17 版）

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