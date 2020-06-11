谎言终将败露（钟声）

美国国务卿到底是做什么的？蓬佩奥出任国务卿以来，这个问题颇令世人困惑。蓬佩奥的所作所为充分表明，他根本无心为美国解忧，只想给世界添乱。当前，美国新冠肺炎确诊病例已接近200万例，非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引发的抗议活动席卷全美已持续两周。人们没见到蓬佩奥为应对如此严峻局面想出什么建设性办法，只看到他忙着发声明、发推特，以毫无底线的造谣、泯灭人性的中伤，诬称中国“利用弗洛伊德之死展开虚假宣传”。说到底，还是那套狂妄、荒诞的“甩锅”推责伎俩——甩不出去的锅，还要拼命甩，令人不齿，也贻笑大方。

弗洛伊德之死暴露的美国社会系统性种族歧视痼疾，不是谁宣传出来的，而是由来已久、举世皆知的现实，美国社会各界也在普遍反思。四位美国前总统近日针对美国根深蒂固的种族主义发表声明，并对当局处理危机的表现表达不满。联合国人权事务高级专员巴切莱特发表媒体声明，督促美国当局重视数百个城市爆发抗议活动暴露出来的“深层次不满”，采取切实措施解决警察执法暴力和系统性的种族歧视问题。

真正利用弗洛伊德之死进行虚假宣传、试图转移民众视线的，恰恰是蓬佩奥自己。人们看到，蓬佩奥对发生在眼皮底下的事情持续“失声”，冷漠的态度在美国国内已经引发大量批评。美国政治新闻网日前以《蓬佩奥在哪里？》为题发表文章，质疑他在弗洛伊德之死事件中的毫无作为。“他的沉默令人‘震耳欲聋’”“他正毁了美国在外的形象”，美国多位外交官如此表达对蓬佩奥的不满。

蓬佩奥以撒谎、欺骗作为“不断进取的荣耀”，在他狭隘的内心世界里，中伤中国似乎成了“救命稻草”。他肆意散播“政治病毒”，毫无根据地炮制“新冠病毒来自武汉实验室”“病毒由人工合成”等恶毒论调。在全球迫切需要团结合作之际，他却热衷于扮演国际合作破坏者、全球抗疫搅局者的角色。正因如此，蓬佩奥先是被美国媒体称为“美国历史上最糟糕的国务卿之一”，并很快“晋升”为“美国历史上最糟糕的国务卿”，又被法国媒体称为“国际外交史上的污点”。如此评价，一针见血，也实属罕见。

谎言终将败露。据美国政治新闻网站近日报道，澳大利亚研究人员对3月下旬推特上260万条与新冠病毒有关的推文，以及10天内对这些推文的2550万次转发作了分析，发现5000多个推特账户以协同一致方式将新冠病毒相关信息转发了近7000次，且散布“新冠病毒是中国制造的生化武器”的阴谋论。研究还发现很多转发该谣言的用户都是被远程控制的“机器人”账号，且很多用户群都与美国极右翼势力支持者有关。这一最新披露让人们不禁回想起，正是在3月底，蓬佩奥试图将“武汉病毒”写入七国集团外长会联合声明。究竟是不经意的巧合，还是精心设计的阴谋？

有一点是肯定的，蓬佩奥无论多么疯狂地对外“甩锅”推责，都无助于解决美国自身的问题。世人颇感兴趣的一个问题是，蓬佩奥还能戒掉撒谎、欺骗之瘾吗？奉劝他一句，身为美国首席外交官，尊重事实与真相是最起码的职业素养与道德底线，请不要高估自己造谣污蔑之能事，更不要低估国际社会的清醒认知和公平正义。无数事实证明，任何与正义、公理对抗的行径都必将以失败而告终。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)