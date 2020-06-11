全球航空业努力应对严峻挑战（国际视点）

拉美第二大航空公司哥伦比亚航空公司5月10日宣布，受新冠肺炎疫情冲击，该公司已在美国纽约申请破产保护，以重整债务。图为日前在哥伦比亚首都波哥大埃尔多拉多机场航拍的哥伦比亚航空公司飞机。

新华社发

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全球航空业正面临疫情的严重冲击，目前已有十几家国际航空公司申请破产保护。众多航空公司纷纷展开自救，同时积极寻求政府援助。近期，随着不少国家和地区疫情防控形势趋向好转，并逐步放松边界管控和旅行禁令，航空企业复工复产复航开始提上日程，全球航空业有望逐渐迎来复苏。

国际航空运输协会（国际航协）6月9日发布报告预计，全球航空公司今年将出现历史上最大的集体净亏损，总计达843亿美元，2021年将继续陷入亏损。报告称，2020年航空公司营业收入预计为4190亿美元，仅为2019年的一半。客运量预计将下降54.7%，只有22.5亿人次。

为扭转困局，航空业产业链上下游企业纷纷采取各种措施开源节流，向政府和金融机构寻求救助，同时筹备复工复产复航。业界普遍认为，疫情对航空业的影响可能持续数年，航空客运量至少在2023年之前不会恢复到疫情前的水平。

各大航企纷纷展开自救

近一段时间，一些航空公司陷入危机的消息不断：美国航空集团和波音宣布大规模裁员，拉美第二大和最大航空公司相继申请破产保护，法国国内航班计划减少40%，泰国航空公司申请债务重组……

航空业资产负债率较高，除了基础设施建设费用、飞机制造和采购费用高昂，还需要通过定期抵押贷款的方式维持运营。3月5日至5月27日，受疫情影响，全球已有17家航空公司进入了破产保护程序。

各航空公司纷纷采取减少航班、停飞、裁员、停薪、强制休假等措施展开自救。美国联合航空公司日前表示，今年6月将只保留2.5万名空乘人员中的3000名。美国航空公司、达美航空公司和加拿大航空公司宣布加快机队退役。加拿大航空公司取消了对波音有关机型的订单。德国汉莎航空公司日均客运量从疫情暴发前的35万人次降至不足3000人次，旗下760架飞机中约700架暂时停飞。北欧航空公司解雇了大约1万名员工，约占员工总数的90%。英国维珍大西洋航空公司计划裁员3100人，表示将“不再使用全部”7架747—400飞机，计划在2022年初停用4架空客A330飞机。法航—荷航集团第二季度仅提供了此前计划运力的5%，预计第三季度的运力将只有原计划的1/5。

国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克在接受本报记者采访时表示，航空业承载着全球经济总量的3.6%，即2.7万亿美元的总产值。全球航空公司共有约270万名员工，每一名员工又可为航空运输和旅游相关的行业，如旅馆、饭店、主题公园和博物馆等，创造另外24个工作岗位。全球范围内约有6550万个工作岗位与航空业相关联，因此救助航空业迫在眉睫。

多国政府出台救助计划

业内人士认为，考虑到航空公司高昂的运营成本，政府财政支持对帮助航空业渡过难关至关重要。

多国政府相继出台大规模救助计划。6月9日，法国政府公布了一项约150亿欧元的航空业救助计划，支持飞机制造商空中客车和国有航空公司法国航空，对部分新飞机订单的信贷减免，以及延长兼职工作补贴以帮助公司降低工资成本。“我们必须拯救我们的航空业。”法国财长勒梅尔表示。

根据国际航协的最新数据，截至目前，各国政府承诺向航空公司提供总计1230亿美元的财政援助，相当于2019年全球航空业总收入的14%，其中670亿美元需要偿还。目前，汉莎航空已从德国政府获得90亿欧元救助，这次救援计划将使政府持有汉莎集团20%的股份。荷兰政府向荷兰皇家航空公司提供20亿—40亿欧元的援助。美国大多数主要航空公司获得了国会通过的2万亿美元救助计划的支持。与此同时，拉美多国政府对航空公司的财政援助则表现滞后，导致部分航空公司面临严重流动性危机。拉美最大航司智利南美航空公司和哥伦比亚航空公司均已申请破产保护。

“政府施以援手，行业得以维持运转。下一个挑战将是避免航空公司在高额负债下深陷泥沼。”朱尼亚克指出，到今年年底，全球航空业债务将高达5500亿美元，比年初增加1200亿美元，激增28%。

积极筹备复工复产复航

随着近期不少国家和地区疫情防控形势向好，并逐步放宽了边界管控和旅行禁令，航空业复苏开始具备一些有利条件。自4月中旬以来，全球航空公司的预订量出现了小幅反弹，外界认为这是一个积极信号，表明公众可能在情况允许时选择乘坐飞机。

国际航协近期公布的数据显示，从4月21日的低点到5月27日，全球日航班总量上涨30%。“这一上升趋势虽并未完全改变整个航空运输业现状，但只要疫情不出现第二轮扩散，即表明航空运输业已经触底反弹。”朱尼亚克说，国内旅行是目前航空业的主要增长点，中国、德国和美国国内旅行强劲复苏是全球航空业的主要驱动力。

目前，航空企业正在努力多方筹集新资金，积极筹备复工复产复航。汉莎航空公司宣布，汉莎及其旗下子公司瑞士航空和欧洲之翼在6月底前恢复约1800架次航班，飞往全球逾130个目的地，相当于疫情暴发前其航班网络的1/3。布鲁塞尔航空公司将从6月15日起恢复飞往德国、瑞士、西班牙、葡萄牙和希腊的航班。希腊爱琴海航空公司、捷克航空公司、葡萄牙航空公司等正在逐渐恢复运营部分国内和国际航线。美国航空公司近日恢复部分停飞的航班，并宣布7月份的航班将占正常航班时间的55%，比6月份20%的航班时间大幅增加。

法新社6月10日报道，应对疫情的常态化防控措施，将对人们的航空出行习惯带来巨大挑战。总部位于法国里昂的欧洲新闻电视台网站发表分析文章认为，此次疫情或将使全球航空业重新洗牌，一些原本就缺乏竞争力的航空公司将从此消失，幸存下来的航空公司也将面临破产、重组与合并。

业界普遍认为，全球航空业复苏的驱动力源自民众的飞行需求。由于民众对疫情的担心将在很长一段时间抑制航空出行需求，而疫情形势发展尚存不确定性，全球航空业恢复正常或许需要两到三年，甚至更长时间。据国际航协的预测，在2023年之前，航空客运需求不会超过2019年的水平，尤其是长途航线和国际旅行受到的影响最为严重。

（本报布鲁塞尔、华盛顿6月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)