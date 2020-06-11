让政治病毒及其幕后黑手无处遁形

本报北京6月9日电 （记者吴刚）外交部发言人华春莹9日在例行记者会上表示，国际社会应该团结起来，让谣言、诽谤等政治病毒及其幕后黑手在阳光下无处遁形。

有记者问：美国“政治”新闻网报道称，澳大利亚研究人员对3月下旬推特上260万条与新冠病毒有关的推文以及10天内对这些推文的2550万次转发作了分析，发现5000多个推特账户以协同一致方式将新冠病毒相关信息转发了近7000次，且散布“新冠病毒是中国制造的生化武器”阴谋论。研究还发现很多转发该谣言的用户都是被远程控制的“机器人”账号，且很多用户群都与美国共和党及右翼势力支持者有关。联合国在《对抗“错误信息疫情”的五种途径》一文中指出，不可靠信息正在阻碍全球团结抗击新冠肺炎大流行。联合国致力于消除谣言、虚假新闻以及引起仇恨和分裂的信息，从而传播准确信息，传递希望与团结。中方对此有何评论？

华春莹表示，近期，关于新冠肺炎疫情的虚假信息特别是针对中国的各种谎言和谣言甚嚣尘上，严重毒化国际抗疫努力。

“事实证明，新冠病毒是全世界的共同敌人，比新冠病毒更可怕的是那些别有用心的人散布的虚假信息、谣言诽谤。”华春莹说，这些政治病毒同样也是全世界的共同敌人。国际社会应该团结起来，严厉打假，净化网络空间，让那些谣言、诽谤等政治病毒及其幕后黑手在阳光下无处遁形。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 03 版）

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