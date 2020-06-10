外交部：中方向巴勒斯坦派遣医疗专家组

人民网北京6月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持10日例行记者会。记者会实录如下：

一、经中德双方商定，国务院总理李克强将于6月11日同德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔举行视频会晤。

二、为帮助巴勒斯坦应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，重庆市卫健委选派，已于6月10日中午启程。

中央广播电视总台央视记者：能否介绍一下中德总理视频会晤的有关情况？中方如何评价当前中德关系？对两国总理会晤有何期待？

华春莹：中德是全方位战略伙伴。自新冠肺炎疫情发生以来，中德两国领导人保持了密切的沟通，交流的频率密度甚至超过疫情之前。上周，习近平主席刚刚应约同默克尔总理再次进行了通话交流，时隔约一周两国总理又即将举行视频会晤，充分体现了两国的政治互信和紧密合作关系。

在共同抗击疫情过程中，中德同舟共济、相互帮助，有效地控制了本国疫情，还积极展现责任担当，倡导国际团结合作，坚定支持世卫组织。目前，两国都在统筹推进疫情防控和经济社会发展任务，加快复工复产，为中德各领域合作按下“重启”和“快进”键。这不仅符合中德两国的共同利益，也有助于维护国际产业链、供应链稳定，推动世界经济早日走出衰退。两国总理在视频会晤中将重点就中德关系、中欧关系以及国际抗疫合作等议题进行沟通，探讨双方下一步拓展在广泛领域的务实合作。期待通过此次会晤推动中德关系取得更大发展。

新华社记者：昨天，王毅国务委员兼外长同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行第十轮中欧高级别战略对话。你能否介绍对话情况和成果？

华春莹：昨天，王毅国务委员兼外长同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行了第十轮中欧高级别战略对话。这次战略对话是王毅国务委员同博雷利高级代表首次举行战略对话，也是在疫情深刻影响世界、国际形势深刻演变的背景下，中欧之间一次非常重要的战略沟通。双方就中欧关系、高层交往、中欧抗疫合作、共同关心的国际和地区问题进行了长时间、深入、坦诚的沟通，增进了双方理解和互信，为下阶段中欧重大外交议程做了积极准备，取得良好效果。

在此次中欧高级别战略对话中，双方重申，尊重彼此发展道路，重视各自在国际事务中发挥的重要作用，致力于在平等和相互尊重的基础上，加强双、多边对话合作，深化中欧全面战略伙伴关系。今年是中国同欧盟建交45周年，应该说是中欧关系的“大年”。双方都对今年中欧关系抱有期望，希望加快中欧投资协定等谈判，加强经贸、可持续发展等领域合作，推动今年中欧重大外交议程取得更多务实成果。

双方讨论了国际抗疫合作，包括中欧非三方抗疫合作，愿共同帮助非洲等卫生系统脆弱的国家更好应对疫情。双方重申将坚持多边主义，加强国际合作，完善全球治理，希望积极开展国际合作，更好应对全球性挑战。双方还就核不扩散、伊朗核、中东和平进程等国际和地区问题交换了看法，表示致力于政治解决有关问题，维护世界的和平与稳定。

深圳卫视记者：据了解，中国政府赴秘鲁抗疫医疗专家组已于6月10日回国。你能否简要介绍专家组在秘鲁的工作情况？

华春莹：应秘鲁政府邀请，中国政府日前向秘派遣了一支由4名医疗专家组成的抗疫专家组，支持秘方疫情防控工作。

在秘鲁期间，中国医疗专家组开展了40多场交流培训活动，同秘鲁全国抗击疫情指挥中心、卫生部、国家卫生研究院、社会医疗保障局和多家医疗机构，以及世界卫生组织、泛美卫生组织驻秘机构，就疫情防控、病毒检测、诊疗护理等问题深入交流、分享经验，并协助培训当地医护人员。专家组还赴首都以外城市考察疫情防控情况，开展经验交流。在中国驻秘使馆协助下，专家组还同当地中资机构、华侨、留学生代表等举行视频连线，普及防疫知识并答疑解惑。

秘鲁政府和社会各界都积极评价中国专家组工作。秘外交部发表公报感谢中国政府派遣专家组，秘政府为专家组所有成员颁发了奖章和荣誉证书。

当前，拉美地区疫情仍在扩散蔓延。中方愿在力所能及的范围内继续向拉美和加勒比国家提供抗疫支持，探讨加强双方在医疗卫生、疫苗研发等领域合作，维护人民生命安全和身体健康。

南华早报记者：日本首相安倍晋三表示，日方希望在下一次七国集团外长会上牵头起草一份有关涉港国安立法和“一国两制”的联合声明。请问中方对此有何回应？

华春莹：我们注意到有关报道，已就此向日方表明严重关切。中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。有关国家应遵守国际法和国际关系基本准则。

中国日报记者：6月9日，布隆迪政府发布公报，宣布总统恩库伦齐扎因病逝世，请问中方是否向布方表示慰问？

华春莹：惊悉布隆迪总统恩库伦齐扎因病逝世，中方对此表示沉痛哀悼，向布隆迪政府和人民以及恩库伦齐扎总统的亲属表示诚挚慰问。

恩库伦齐扎总统坚定捍卫国家主权和独立，反对外来干涉，积极探索适合布隆迪国情的发展道路，深受布隆迪人民尊敬和爱戴。恩库伦齐扎总统也是中国人民的好朋友，长期致力于中布友好事业，为深化两国“全天候”伙伴关系作出重要贡献。在此悲痛时刻，中国人民同布隆迪人民坚定站在一起。

环球时报记者：你刚刚发布了中国政府向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组的消息。能否进一步介绍有关情况？中方还将向巴方提供哪些抗疫支持和帮助？

华春莹：中国和巴勒斯坦传统友谊深厚。当前，巴勒斯坦新冠肺炎疫情仍在发展，应巴勒斯坦政府请求，同时考虑到巴方当前抗疫实际需要，中国政府决定向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组。专家组拟在巴勒斯坦停留一周。在巴期间，中方专家组将同巴方就疫情防控措施、临床救治技术、实验室检测等开展交流，分享经验和信息，同巴勒斯坦政府和人民一道应对疫情挑战。专家组还将向在巴勒斯坦的中国公民提供疫情防控指导。

与此同时，中方将向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供100万美元年度捐款，向工程处下属的医疗机构提供抗疫物资援助，并通过工程处向巴勒斯坦及约旦、黎巴嫩、叙利亚境内的巴勒斯坦难民提供帮助。

中方上述举措是落实习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上重要讲话精神的具体行动，体现了中国人民和巴勒斯坦人民之间的深厚情谊。中方将继续秉持人类命运共同体理念，根据巴方及其他地区国家需求提供力所能及的帮助，为维护中东地区公共卫生安全作出积极贡献。

北京日报记者：据报道，澳大利亚战略政策研究所发布报告称，中国有关部门通过数以千计的组织收集情报，影响海外华人社区和外国精英阶层，促进中方利益，民主国家应对此提高警惕。中方对此有何评论？

华春莹：我不知道你提到的澳大利亚战略政策研究所发布的这个报告依据何在。但我知道，有澳大利亚方面人士曾撰文披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，意识形态色彩非常浓厚，实际上是反华势力的“急先锋”，学术信誉受到严重质疑。该机构此前也曾就所谓的涉疆问题炮制颠倒黑白、荒谬之至的所谓“报告”，早已成为国际社会的笑柄。

中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。干涉他国内政从来都不是中国外交的“基因”，也不是我们所擅长的。希望外部势力也不要拿这一问题不断说事儿。

塔斯社记者：据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格在演讲中表示，北约不将中国视为敌人或对手，但不能忽视中国的崛起，中国正在北极、网络空间等领域接近北约。中方对此有何评论？

华春莹：我们也注意到斯托尔滕贝格秘书长关于不把中国作为对手的表态。当今世界，虽然部分地区存在动荡和不稳定，但总体上和平、发展与合作仍是时代潮流。中国始终坚持走和平发展道路，一直并将继续为促进世界的和平与发展作出应有贡献。中国始终奉行防御性国防政策，人均国防开支远远低于其他大国。中国的发展给世界带来了机遇，没有对任何国家、任何人构成威胁。

希望北约继续树立正确的中国观，理性看待中国发展，多做有利于维护国际和地区安全与稳定的事。中方愿在平等和相互尊重基础上同北约加强对话。

法新社记者：据印度媒体报道，中印正从中印边界西段的三个地区撤出军队。你能否证实？

华春莹：近期，中印双方通过外交和军事渠道，就妥善处理中印边界西段有关事态进行了有效沟通，并取得了积极共识。目前，双方正按照有关共识，为缓和边境局势采取相应行动。

澎湃新闻记者：针对汇丰银行支持涉港国安立法，美国国务卿蓬佩奥6月9日发表声明称，汇丰表达“效忠”似乎并未为其在中国赢得多少尊重，中国将继续利用汇丰在华业务作为对抗英国的政治杠杆。中国对汇丰的“恫吓”是一个警示故事，中国“咄咄逼人”的行为、“胁迫霸凌”的策略表明，各国应避免在经济上过度依赖中国。中方对此有何评论？

华春莹：在美方一些人看来，可能世界上只有两种人，如果不是听美国的话，跟美国一起攻击中国，那就一定是受到了中国的胁迫。这种看法实在是狭隘和可笑。大家都知道，这个世界上“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。各国、各方、各人都有权根据事情本身的是非曲直来做出独立的判断，并且采取符合自身利益的行动。

关于涉港国安立法，我们已经多次表明，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，维护香港长期繁荣稳定，不仅符合香港社会的根本利益，也有助于保护各国在港机构和人员的合法权益。中国全国人大作出有关决定后，包括企业界在内的有关各方根据事情的是非曲直，并从自身根本利益出发，对此作出了客观公正的评价。

香港事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。我们敦促美方正确看待涉港国安立法，停止挑拨离间、煽风点火，停止借涉港问题干涉中国内政，多做有利于香港繁荣稳定的事情，而不是相反。

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