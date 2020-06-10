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国际货币基金组织为乌克兰拨付新贷款

2020年06月10日20:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅6月10日电（记者 谭武军）乌克兰驻国际货币基金组织代表弗拉季斯拉夫·拉什科万10日表示，国际货币基金组织已向乌克兰拨付首批21亿美元贷款。

9日，国际货币基金批准为期18个月的援助乌克兰计划，总金额达50亿美元。计划旨在减轻新冠疫情对乌克兰经济的影响，确保乌克兰国际收支平衡和推动关键的结构性改革。

国际货币基金组织预测，2020年乌克兰国债及国家担保的债务将占国内生产总值的65.4%，而2019年为50.4%。2020年乌克兰外债将占国内生产总值的93%。2020年乌克兰国家财政赤字占国内生产总值的比例为7.7%。2020年底，乌克兰的黄金外汇储备将达到193亿美元，比2019年底减少60亿美元。

据乌卫生部统计，截止6月10日9时30分，乌克兰新增525例新冠肺炎确诊病例，新增死亡23例，乌累计确诊28381例，死亡833例，治愈12769例。

基辅市长克里奇科10日表示，过去5天，基辅每10万人新增感染人数超过15人，超过了乌卫生部标准，因此无法实施第二阶段放松隔离措施。克里奇科说，现在谈开放饭店、游泳馆、儿童乐园等还为时过早。如果基辅每10万人感染数超过24人，首都将被迫强化隔离措施。

(责编：于洋、杨牧)
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