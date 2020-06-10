法国吸引外商投资居欧洲首位 

人民网北京6月10日电 （记者 李琰）记者从法国驻华大使馆商务投资处获悉，最新公布的《2019年在法外商投资年报》显示，法国吸引外商投资实现连续3年增长，并在2019年成为外商投资最具吸引力的欧洲国家，再次证实了外国投资者对法国的信心。

据年报披露，2019年，法国吸引1468项新的外商投资决策，较2018年（1323项决策）同比增长11%，平均每周产生28项在法投资决策，2018年为25个。外商投资创造和保留的工作岗位也实现30%的大幅增长，2019年创造39542个就业岗位。

“法国以近1500项外国投资的决策跃居欧洲国家外商投资吸引力第一位，超越了英国和德国。这归功于近年来法国为改善营商环境所做的努力和在欧洲核心地区发挥的重要作用。” 法国驻华大使罗梁（Laurent Bili）强调称，这种强大的吸引力同样吸引了众多中国投资者，2019年，中国依旧是在法投资最多的亚洲国家。

2019年，来自中国的65项投资新决策在法国创造并保留了1364个工作岗位，项目数量增加14%，工作岗位增加了27%。总计有超过800家法国企业由中国投资者管理，在法国雇佣超过45000名员工。

中国大陆和香港在法投资项目主要为决策中心（49%的项目和30%的工作岗位），其中包括10个世界/欧洲总部，以及工业产业（11%的项目和30%的工作岗位）方面。2019年法国设立世界/欧洲总部的项目中，来自中国的项目占28%。

为企业提供咨询服务是中国企业在法国投资的主要行业（占项目总数11%）。来自中国的投资决策所创造的就业岗位中，有3个产业占了近一半份额：航空和铁路设备、电力和电子设备以及体育、娱乐和休闲业。这些产业的投资是2019年就业数量大幅提高的主要原因。

2019年，工业和创新依然是法国经济吸引力的主要驱动。法国工业组织是外商投资（新址和扩建）的主要受益者，占总投资额26%，共380个项目。这巩固了法国在欧洲工业领域吸引外国投资的领先地位。生产活动仍然为国际投资创造了最多工作岗位，主要涉及产业为航空和铁路设备与汽车产业。

“今年，生产领域再次成为焦点，这证实了2019年安永排行榜中，法国在欧洲工业投资领域的领先地位。也由此肯定了法国为工业复兴所做的努力——56%的工业项目位于工业地区。”法国商务投资署首席执行官勒库提耶（Christophe Lecourtier）表示。

项目落户方面，2019年外商投资主要受益地区为法兰西岛大区、奥弗涅—罗讷—阿尔卑斯大区、上法兰西大区、奥克西塔尼大区和勃艮第—弗朗什—孔泰大区。

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