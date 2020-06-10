澳研究机构称网络水军有组织散播“新冠病毒为中国制造”谣言

人民网悉尼6月10日电（王泉骄） 澳大利亚研究院近日发布的调查报告《如同病毒：新冠病毒错误信息的有组织散播》指出，一批“网络水军”在海外社交媒体推特上有组织地散播“新冠病毒是中国制造的生化武器”谣言。

来自昆士兰科技大学的研究人员对三月下旬推特上发布的260万条与新冠病毒有关的推文以及在十天内相关的2550万次转发进行分析，发现有5752个账户以一致的方式对相关不实信息转发了6559次，并协调一致地散播有关“新冠病毒是中国制造的生化武器”的阴谋论。

在十天时间内，与生化武器阴谋论有关的原始推文共882条，被转发18498次、点赞31783次，在推特用户间的阅读量达500万次。这些转发大部分为一秒内快速转发，或是在一分钟内转发。研究称，如此快速的大范围转发很可能是自动化的机器人账户操作，或者是由人操作的机器转发。

报告表示，“网络水军”利用社交媒体用户对新冠病毒的恐惧和担忧心理，有组织地进行促进阴谋论传播的活动，而这种谣言的影响力得到放大后，将不再只由机器人和相关账户进行推广，而将影响到普通、真实的用户。对此，研究人员呼吁政府、有关机构和科技平台应对此类行径进行调查，切勿助长阴谋论的传播。

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