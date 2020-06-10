韩国首都圈疫情持续发酵 是否重回“社交距离严守期”引关注

人民网首尔6月10日电（记者 李美玉）连日来，韩国新冠肺炎疫情聚集性感染事件频发，引发各界担忧。有部分意见认为，应加大防疫力度。但韩国政府持谨慎态度，表示由“生活防疫阶段”转为“社交距离严守期”，将对企业经营和民众生活造成影响。

韩国首都圈疫情持续发酵

5月6日，韩国进入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。但自6月以来，首都圈（首尔市、仁川市、京畿道）确诊病例激增。

韩国中央防疫对策本部6月10日通报，截至当地时间10日零时，韩国较9日零时新增新冠肺炎确诊病例50例，累计确诊11902例。其中，40例发生在首都圈。

除梨泰院夜店、富川物流中心等地之外，上门推销保健品的销售公司、乒乓球场、首都圈地区教会也不断出现确诊病例。根据中央防疫对策本部统计数据，截至10日零时，乒乓球场关联病例为54例，保健品销售公司关联病例达93例。

此外，位于京畿道果川市的韩国国军安保支援司令部出现5例确诊病例。目前，韩国防疫部门正在对其感染路径及密切接触者进行调查。

为应对疫情不断扩散的形势，首尔市政府于8日对乒乓球场及上门销售公司下达聚集禁令。

韩国中央灾难安全对策本部10日也宣布，当日起，全国八类疫情传播高危设施需启动出入登记电子系统。民众今后进入歌厅、夜店等疫情传播高危设施时，必须出示登记身份信息的二维码，管理人员扫描后生成电子记录，以便一旦发生疫情，迅速收集开展流行病学调查所需的信息。

是否重回“社交距离严守期”？

“每日新增确诊病例不超过50例”是韩国判断进入“生活防疫阶段”的标准之一。6月1日至10日，韩国日均新增病例43例。其中，6日、7日及10日单日新增病例均超过50例。确诊病例数明显增长的态势引发韩国各界担忧，有部分意见认为，应加大防疫力度，重回“社交距离严守期”。

韩国防疫部门8日表示，重启“社交距离严守期”将对企业经营和民众生活造成影响。“计划暂时维持现行的‘生活防疫阶段’，若今后一周疫情继续发展，再考虑重回‘社交距离严守期’。”

“目前，首都圈的确诊患者人数令人担忧，如果放松防疫工作,随时可能形成大规模感染。”韩国高丽大学安山医院感染内科教授崔元石(音)指出，一个地区集中出现确诊病例，将对当地医疗体系造成极大负担，应做好充分准备。

国立癌症中心教授姜和兰(音)称，虽然目前只对首都圈强化了防疫措施，但如果这种扩散趋势得不到有效遏制,就应重回“社交距离严守期”。

韩国中央应急处置本部发言人孙映莱9日在例行记者会上表示，当前疫情呈现多地散发、连环感染的特点，首都圈集体感染病例每天新增30到50例，对于人口密度和流动性相对较大的首都圈来说是个危险的信号，本周将成为决定连环感染走向的重要关口。

孙映莱呼吁首都圈民众和单位自发配合防疫，减少不必要的外出和聚会，避免前往空间密闭、人员密集、人员密切接触的“三密”场所。

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