国际观察：全球抗疫合作离不开文明对话

在全球合作抗疫过程中，由于治理理念、动员能力、经济韧性、文化传统等诸多方面的差异，各国的防控效果差别巨大。某些拥有先进医疗水平的国家非但没有起到世界领先的正面示范作用，反倒成为疫情肆意蔓延的重灾区，实在令国际社会瞠目。

更荒唐的是，一些外国政客和媒体用“甩锅”和污蔑来推卸自身的抗疫不力，在国际舆论场上反复炮制和传播针对中国的谣言和歧视言论，试图歪曲事实，由此导致不少无辜人们被恐慌、误解乃至憎恨所笼罩，这其实是另一种危害更大的“政治疫情”。某些国家的傲慢与偏见不仅蒙住了自己的双眼，大幅拉低了本应表现良好的救治水平，也在不知不觉中建起了一道道看不见的高墙，成为影响各国合作的巨大障碍。

值得庆幸的是，世界上大部分国家还是相信患难见真情，选择去拨开迷雾、寻找希望，保持住了信任与担当，守护人类文明之光。在中国疫情防控形势最艰难的时候，77个国家和12个国际组织向中国提供捐赠，各国人民以不同形式为中国加油。同样，中国用实实在在的行动礼尚往来、投桃报李，向27国派出了抗疫医疗专家组，举行了180多场国际专家视频会，还向200多个国家和地区捐赠和出口防疫物资，包括口罩706亿只、防护服3.4亿件。

中国援助重要抗疫物资的同时，各国之间还进行了一次次温暖而又高雅的文明对话，用融通古今的心灵契合激发出无穷的团结力量，共同筑起一道抵御风险、抗击灾难的无形长城。

中国援助意大利的抗疫物资用语中，既有意大利作曲家普契尼歌剧《图兰朵》的名句“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”，也有意大利著名诗人但丁《神曲》中的“是爱也，动太阳而移群星！”，更有中国明朝文学家李日华赠送给意大利传教士利玛窦的诗文“云海荡朝日，春色任天涯”。

可以说，“团结”是全球抗疫合作的最大公约数，也是文明互鉴的稳固基石。古希腊哲学家亚里士多德说过“挚友如异体同心”，韩国古代诗人许筠曾写道“肝胆每相照，冰壶映寒月”，古代波斯诗人萨迪的名句是“亚当子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲”，法国大文豪雨果的名言是“团结定能胜利”。在全球大多数国家抗疫情况整体趋好的情况下，更应加强不同文明之间的平等对话与相互学习，维系好来之不易的珍贵情谊。

近年来，中国发起和举办了亚洲文明对话大会等，曾获得联合国教科文组织的高度评价。全球主要文明之间进行常态化的丰富对话，不仅可推动国际秩序的持久稳定，也将极大丰富全球治理实践中人类命运共同体的内涵。

（作者为复旦大学中国研究院数字一带一路研究中心研究人员）

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