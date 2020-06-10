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西班牙青年赫克托·戈麦斯：我为中国“辟谣”

周雨 赵健

2020年06月10日15:27  来源：人民网-国际频道
 

赫克托·戈麦斯（Héctor Gomez）来自西班牙，2012年起开始在中国生活，目前在重庆一所音乐剧教育机构工作。

新冠疫情发生后，关于中国的各种谣言和谎言甚嚣尘上。赫克托看不下去了，于是他利用业余时间创建了网站FACT-CHECK CHINA（中国事实）。赫克托表示，如今世界上有很多人利用虚假歪曲信息来煽动对中国的偏见与敌视，他希望通过创办这个网站可以“让西方更好地了解中国”。

向世界展示真相

FACT-CHECK CHINA是一个揭穿关于中国的假新闻的博客网站。谈及建立这一网站的初衷，赫克托表示，新冠肺炎疫情暴发后，网上出现许多关于中国的不实消息。“大多数负面消息都遵循着网上假新闻的套路：信息简短、语言直接、没有来源。其实人们完全可以通过在网上搜索信息而快速辟谣。我决定做这件事，为人们提供真实的信息来源。”

“中国在疫情死亡人数上撒了谎？假新闻！”这是赫克托在6月7日最新发布的一条贴文。“下面配图表显示了截至3月13日的每百万居民死亡人数。 我们看到，整个亚太地区都比西方知道如何更有效地阻止死亡，这不是‘中国撒谎’的问题。”赫克托在正文中附加了一张图表，然后如是写道。在文章最下方，他附上了来自世卫组织官网的新闻来源。

赫克托说，他会把每篇文章都用尽可能短的篇幅写出来，这样更符合人们如今“快阅读”的习惯。

FACT-CHECK CHINA仅创立了短短的一个月，已收获了不少关注。最近一周，网站浏览量甚至翻了倍，很多读者还会把文章转发给家人朋友。

赫克托表示，自己业余时间喜欢阅读和学习一些与中国相关的话题，这些也给他在网站上发布内容提供了更多思路。赫克托表示，虽然自己主要在工作之余抽空更新网站，但是只要“假新闻不停”，他就不想停止辟谣。

“我现在正打算召集志愿者把网站内容翻译成其他语言，尤其是英语。我还打算开设一个子网站来介绍下近些年中国流行文化的发展（特别是音乐方面）。西方国家对音乐比较感兴趣，这样也能改善一下他们对中国的印象。”

偏见源于不了解中国

在接受人民网专访时，赫克托回忆说:“在我青少年时期，听到过一些关于中国飞跃发展的消息，与此同时，又不断传来‘那里的生活很糟糕’的话。我当时觉得奇怪：一方面说着这个国家以世界前所未有的速度发展并创造着财富，另一方面又说这是一个不好的地方，这不合情理。”

来到中国后，赫克托更加发觉，那些针对中国的偏见和负面言论比比皆是。“一方面是因为西方媒体总是喜欢强调中国负面的事情，但我觉得最主要的是国外人民对中国的了解太少了，所以能轻易相信任何消息。

“最糟糕的已经不是特朗普每天对着中国胡言乱语，而是很多人把他说的话当回事，却没有人意识到人类命运共同体正在被损害。我十分担心下一代年轻人会被这些反华的言论所毒害。”

赫克托试图在西方社交媒体平台上发出更多有关真相的声音，但脸书平台限制了赫克托的消息发布和推广。“脸书做法简直令人难以置信，这已经不是审查的问题了，他们直接阻止我创建账户来发布消息，”赫克托说，“显然脸书觉得网上充斥着有关中国的假新闻无所谓，因为对他们来说这是维护‘言论自由’，但是当你试图辟谣的时候，他们就不喜欢这种‘自由’了。”

中西方共同点很多

谈及对中国的印象，赫克托喜欢引用自己大学时代看过的一本书中对中国人的描述。书中称中国人为“亚洲的地中海人”。因为中国人十分包容，也喜欢和朋友们在一起，这与地中海地区的人们习惯是一样的。“中西的确存在很多差异，但是双方的共同点也比我们想象得多。”赫克托说。

赫克托很喜欢中国历史以及张艺谋的电影，这让他上学时就选择攻读“东亚研究”专业。后来他和一个中国女孩相爱结婚并定居在重庆。

赫克托说：“在中国生活的感觉很好，与欧洲那种相对停滞的状态比，我喜欢这种不断前进的感觉。” 

(责编：刘洁妍、杨牧)
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