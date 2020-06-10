综合消息：弗洛伊德葬礼在休斯敦举行 多地举行悼念活动

新华社华盛顿6月9日电 综合新华社驻美国记者报道：因警察暴力执法而死亡的美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德的葬礼9日在他的家乡得克萨斯州休斯敦市一间教堂内举行。当天，美国其他一些城市也举行悼念活动以及抗议警察暴力执法和种族歧视的示威和游行。

葬礼于休斯敦当地时间9日上午11时开始，弗洛伊德的家人以及美国各界人士代表等约500人出席。考虑到新冠疫情仍未散去，到场者被要求佩戴口罩，并与他人保持社交距离。

美国非洲裔民权活动人士阿尔·沙普顿致悼词时说，弗洛伊德的名字会被记住，他的苦难代表着美国非洲裔群体的苦难。

数小时葬礼结束后，弗洛伊德的遗体被运往休斯敦一处墓地安葬，长眠在母亲身旁。从灵柩启程直到墓地，大批民众在沿途路边聚集，送别弗洛伊德。

在美国首都华盛顿，民众在林肯纪念堂前的台阶上举行集会悼念弗洛伊德，他们携带的纸板上写着“没有正义就没有安宁”“我无法呼吸”“还没有结束”等标语，现场有人弹吉他唱歌，氛围平和。

白宫及其周边建筑外围的网格栅栏仍未拆除。白宫北侧拉斐特公园的栅栏上挂满了各式标语纸板和海报，正对着白宫的是一面印有“黑人的命也是命”字样的大型横幅。

9日，纽约等城市也继续举行和平集会或游行，呼吁为弗洛伊德寻求正义，谴责警察暴力执法和种族歧视。此外，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹当天呼吁民众为弗洛伊德默哀8分46秒。他说，弗洛伊德之死是系统性种族歧视的结果。

美国国会民主党人日前提出一项立法草案，旨在全面遏制警察暴力执法，减少美国刑事司法系统中的种族偏见。9日，美国媒体援引消息人士的话报道说，国会共和党人也计划提出一项警务改革草案。

此外，华盛顿、纽约、明尼阿波利斯、菲尼克斯、洛杉矶、西雅图等城市已宣布警务改革措施，引发广泛关注和讨论。

5月25日，弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市被捕时遭遇白人警察暴力执法，脖子被警察用膝盖顶住长达8分46秒，其间他多次哀求说“我无法呼吸”，随后不幸身亡。这一事件在美国引发全国性示威活动。（参与记者：孙丁、徐剑梅、邓仙来、高路）

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