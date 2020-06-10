哈萨克斯坦新增245例新冠肺炎确诊病例和3例死亡病例

人民网努尔苏丹6月10日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月9日哈全国新增245例新冠肺炎确诊病例、3例死亡病例和440例无症状病毒携带者。截至当地时间6月10日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到13319例，康复8015例，死亡61例，无症状病毒携带者2316例。

统计数据显示，哈萨克斯坦全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增确诊病例。单日确诊病例数最多的地区包括：卡拉甘达州（50例）、最大城市阿拉木图（35例）、阿克纠宾州（26例）和首都努尔苏丹（23例）。与8日相比，哈萨克斯坦全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为1.9%。新增的3例死亡病例中一人出生于1948年，2人出生于1962年。

根据哈卫生部调整后的数据统计方式，9日检出的440例无症状新冠病毒携带者未被算作确诊病例。目前，无症状病毒携带者主要集中在直辖市奇姆肯特（302例）、努尔苏丹（293例）、卡拉甘达州（279例）、阿拉木图（248例）和西哈萨克斯坦州（215例）。

哈萨克斯坦图尔克斯坦州州长舒克耶夫9日呼吁民众严格遵守防疫规定。舒克耶夫指出，各项指标表明图尔克斯坦州的疫情并不乐观。因此，本州的隔离限行措施仍将继续，直到疫情趋于稳定。“在隔离措施取消以前，人们务必严格遵守相关规定。”

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