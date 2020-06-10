中国南非新冠病毒疫苗研发合作视频会议举行

人民网约翰内斯堡6月10日电（记者 万宇）6月9日，在我驻南非使馆科技处组织协调下，中南两国疫苗研发机构、企业代表召开视频会议，探讨共同推进新冠病毒疫苗研发合作。会议由中国驻南非使馆沈龙公参主持，南非科学创新部副总司长杜特伊特、国家传染病研究所代主任莫里斯、国家疫苗研究所首席执行官莫雷拉、北京科兴生物制品有限公司副总裁孟伟宁，以及来自南非科学创新部、医学研究理事会、开普敦大学、国家传染病研究所、国家疫苗研究所、北京市科委等30余名官员、专家及企业代表参会。

沈龙公参表示，面对突如其来的疫情，中国始终坚持以民为本、生命至上，经过全体中国人民艰苦卓绝努力，已经有效控制疫情。但疫情并未结束，目前全球确诊病例已超过700万，死亡病例超过40万。各国人民健康安全休戚相关，没有一国可以独善其身。李克强总理在上周四全球疫苗峰会上强调，在疫情挑战依旧严峻的形势下，疫苗是战胜病毒的有力盾牌。中国正在加紧新冠疫苗、药物、检测试剂科研攻关，高度重视疫苗研发国际合作，将继续支持世界卫生组织在统筹疫苗研发等方面发挥核心作用，愿继续同各方加强合作，推进疫苗多中心临床试验和研发成果尽快上市使用，向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家可及性和可担负性做出贡献。沈龙公参表示，愿支持科兴生物等中国企业同南非在疫苗临床试验、生产加工、推广应用等领域加强合作。

杜特伊特表示，南非疫情暴发以来，中国政府对南非给予大量无私援助，显著提高南非疫情应对能力。南非科学创新部珍视同中国的战略伙伴关系与密切合作，愿意同中国加强抗疫科研合作，促进优势互补，共同开发疫苗产品，为全球公共卫生做出贡献。 莫里斯说，截至9日，南非确诊病例突破5万，死亡病例突破1千，社区传播已广泛存在，疫情指数级增长与常态化防控不可避免。同时南非有规模庞大的弱势群体，疫情大规模扩散风险较大，医疗体系难以承受巨大压力。南非钦佩中国在疫苗研发领域取得的突出成果，赞同疫苗是彻底战胜疫情的最重要武器，愿意同中国加快在疫苗研发、生产、推广等领域合作，尽快推出疫苗产品，缓解医疗体系压力，早日战胜疫情。 莫雷拉认为，南非国家疫苗研究所与中国合作密切，成效显著，曾在乙肝疫苗联合研发等领域与科兴生物紧密协作，此次希望在科兴生物新冠病毒疫苗研发成果基础上，联合开展临床试验，推进共赢合作。

孟伟宁从研发条件、一期和二期临床试验结果、国际合作等方面介绍了科兴新冠病毒灭活疫苗研发进展及临床合作意愿。南方对孟总的介绍表示“印象深刻”、“令人瞩目”，愿意同中方深入探讨务实合作。孟伟宁副总裁还回答了南方专家及企业代表提出的临床试验、合作模式等10余个问题，为下一步中南合作开展疫苗临床试验奠定良好基础。

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