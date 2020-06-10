“世界青年在全球疫情下的杰出贡献与观察” 研讨会在美国举行

人民网华盛顿6月9日电（记者 吴乐珺）“世界青年在全球疫情下的杰出贡献与观察”国际研讨会6日晚在美国首都华盛顿、洛杉矶、北京等地同步举行。来自知名华人青年社会创新和公益组织的十余位嘉宾共同探讨杰出青年理想所在，疫情期间各自的职责与义务，以及对未来的规划和对世界的认知。

抗击疫情，中国青年在世界各地发挥着重要作用。研究生毕业于南加州大学社会创业专业的路培贤，现任职华盛顿知名影响力投资基金担任影响力分析师。他分享了在新冠疫情研究中，与志愿者共投入2000多个小时撰写的12万字疫情研究报告，为与会嘉宾提供了一个宏观的研究背景，阐释中国青年在世界各地为抗击全球疫情所做出的贡献与观察。

研究生毕业于哈佛大学法学院、现在洛杉矶从事律师工作的谭君子，2020年2月参与创办天使守护慈善基金会（GoA Foundation）并出任执行总裁。该基金会成立至今共募集440万美元的医疗物资和资金支援中美两地的前线医护人员和急救医疗机构，捐助中国多位一线抗疫医务工作者和美国16个州的71家医疗机构。在研讨会中，她还结合自身经历，提倡青年应该“承担社会责任、成为时代先锋、做出杰出贡献”。

伊利诺伊大学香槟分校硕士毕业的吕玺劼，2018年加入亚洲开发银行（ADB）。他作为亚开行的中国职员协会理事成员在疫情期间参与协调帮助中菲灾区募捐抗疫，还介绍了参与亚开行（ADB）为49个成员国提供医疗设备和财政支持，精准帮助防疫弱势群体。此外，全美中华青年联合会会长任向东，华人青年、留学生团体在美国各地投入抗击疫情的公益活动中做出了积极贡献。

毕业于南加州大学的子知教育创始人，子知教育文化沙龙系列活动策划者曾天赐在总结发言中表示，举办这一系列活动，希望能促进不同领域优秀青年之间的交流，碰撞思想的火花，拓展自己的视野。“当我们中国青年在世界各地积极进取，国家就有前途，民族就有希望”，他称。

当天研讨会由子知教育发起主办，天使守护基金、全美中华青年联合会、社会创新种子社区（SEED）、“只为你进步”基金会等机构参与合作支持。

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