联合国秘书长呼吁采取行动防止更多人因疫情陷入饥饿

新华社联合国6月9日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯9日呼吁国际社会立即采取行动，防止更多人因新冠疫情陷入饥饿。

联合国当天发布《新冠疫情对粮食安全和营养造成的影响》政策简报。古特雷斯在视频致辞中说，虽然全球有足够的食品来养活78亿人口，但目前仍有超过8.2亿人在挨饿，1.44亿5岁以下儿童发育迟缓。“我们的食品系统正在失灵，而新冠疫情大流行将使事态进一步恶化。”

古特雷斯说，受新冠疫情影响，今年陷入极端贫困的人口将增加4900万人，严重缺乏食品和营养保障的人口也可能迅速增加。即便是食物充裕的国家，也面临着食品供应链中断的风险。如果国际社会不立即采取行动，将有更多人陷入粮食不安全状况。

古特雷斯结合政策简报提出的三项结论说，首先，国际社会必须动员起来，拯救生命和生计。这意味着应将食品和营养指定为基本服务，同时对食品工人进行适当保护，继续维持对弱势群体的食品援助，加大对食品加工、运输和零售行业的支持力度，保障食品贸易畅通。

其次，国际社会必须加强营养保障制度。各国需要确保民众，尤其是幼儿、孕妇和哺乳期妇女、老年人以及其他高危群体能够获得安全和有营养的食品，并向因疫情期间学校关闭而无法吃上营养午餐的儿童提供援助。

第三，国际社会应对未来进行投资，建立更加包容和绿色的食品体系，让更多人能够获得健康和有营养的食品，同时在食品生产与自然环境之间实现平衡，实现可持续发展。

政策简报说，受疫情影响，2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元，新增极端贫困人口中有近一半来自撒哈拉沙漠以南的非洲地区。处于重度粮食不安全状况的人口中，近80%为农民、牧民、渔民和林业工作者。

政策简报强调，疫情和防控措施使千百万人的工作和生计面临风险。疫情所导致的学校关闭使3.7亿学龄儿童无法吃上营养午餐。此外，尽管过去50年来全球粮食产量大幅增长，但粗放的生产经营方式严重消耗粮食生产所依赖的自然资源。

除疫情外，冲突、自然灾害、气候变化和前所未有的虫害威胁也使全球粮食系统吃紧。加快粮食系统转型，使粮食生产与自然环境重新实现平衡，是应对疫情和实现可持续发展目标的关键。为此，古特雷斯将于2021年组织召开粮食系统峰会，团结国际社会，尽快开展行动。

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