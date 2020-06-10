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英国将与日本启动“脱欧”后贸易谈判

2020年06月10日08:28  来源：新华网
 

　　英国与日本定于9日开启谈判，旨在达成“脱欧”后英日自由贸易协定。

　　英国1月31日正式“脱欧”。“脱欧”过渡期将在今年年底结束。届时，基于日欧经济伙伴关系协定的关税优惠措施不再适用。英国需要与日本达成新贸易协定。共同社8日报道，日英两国力争年内谈妥新贸易协定。

　　共同社报道，日本外务大臣茂木敏充与英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯拟于9日举行视频会谈，确认启动谈判。

　　报道说，两国政府磋商预计将以2019年2月生效的日欧经济伙伴关系协定的内容为基础。此外，日本在汽车领域、英国在金融领域分别拥有优势，都希望在相应领域进一步获得对自己有利的条件。

　　自民党对策总部长森山裕先前接受媒体采访，就农产品议题透露他与茂木的交谈内容，“（茂木）明确表示不会与英国之间制定特别进口额度”。

　　英国广播公司9日援引英国国际贸易大臣特拉斯的话说，英国和日本“旨在达成全面自贸协定，超越日欧先前的协定，在数字贸易和服务等领域设立雄心勃勃的标准”。

　　英国官方数据显示，2019年，英国和日本之间的贸易额达314亿英镑（约合2823亿元人民币）；9500家总部位于英国的企业去年向日本出口商品。

　　英国正着手与多个经济体展开自由贸易谈判。其中，英国与美国上月正式开启自贸谈判。双方在税收、农副产品的安全标准、英国国民保健制度（NHS）等领域存在冲突。另外，美国总统选举和新冠疫情同样为谈判增添变数。特拉斯今年3月说，如果无法与美国达成期望中的贸易协议，英方将退出谈判。

　　英国希望，到今年年底能够与欧盟达成自贸协定。但英国与欧盟的谈判尤为艰难，迄今尚未就磋商中的基本框架达成协议。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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