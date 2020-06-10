疫情挑战廉价航空运营模式

一些市场观察人士提醒，廉价航空公司的运营模式在新冠疫情下受到严峻挑战，有必要调整商业策略，从而适应新的市场状况。

长期以来，廉价航空公司出售的机票价格非常低，主要依靠高上座率、高飞机周转率实现盈利。据日本三菱日联摩根士丹利证券公司高级分析师土屋康仁（音译）估算，廉价航空“上座率要达到70%至80%，才能盈利”。

受疫情影响，各国民众尽量减少出行，机票及旅游订单遭遇“退订潮”。此外，多国航空公司限制每个航班的乘客人数，采取隔座售票等措施以降低感染风险。这些因素都造成廉价航空无法再凭借高上座率实现盈利。

共同社9日报道，作为廉价航空，捷星日本航空公司、日本乐桃航空公司在疫情中大规模暂停航线，近期着手恢复多条航线。不过，捷星日本6月计划恢复的国内航班数量只相当于疫情前的10%，乐桃航空则勉强超过30%。

由于各自的母公司财力雄厚，捷星日本、乐桃航空眼下财务状况尚可，但它们亟需探索新的盈利模式。

东京邮递航空公司是日本航空公司旗下的廉价航空分支，6月初首次执飞，但是没有按照最初计划搭载旅客，而是改为货机。

过去数月，航班大规模停飞导致货运紧张，再加上口罩等防疫物资运输需求高涨，部分航线货运价格一度涨至原先的几倍。一些航空公司瞅准商机，把客运航班改造为货运航班。加拿大航空公司甚至改装机体，拆除乘客座椅，以增加装货空间。

在土屋康仁看来，廉价航空可以告别低价策略，与母公司加强协调，开发出大型航空公司无暇顾及的新航线。

日本神户国际大学教授中村智彦（音译）认为，航空客运量短期内难以恢复到疫情前的水平，“廉价航空公司目前需要采取各种手段，努力谋求生存”。据他预测，廉价航空的当前运营模式今后可能遭到淘汰。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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