拒绝埃及和平倡议　利比亚民族团结政府追击“国民军”

利比亚民族团结政府拒绝埃及所提和平倡议，8日继续向东追击“国民军”武装，但攻势在中部港口城市苏尔特遇阻。

同一天，阿拉伯联合酋长国和俄罗斯表示支持埃及的和平倡议。

苏尔特位于首都的黎波里以东大约450公里，是利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲的故乡，也是通向利比亚东部“石油新月带”的桥头堡，战略位置重要。

支持民族团结政府的武装组织发言人穆罕默德·格努努8日说，民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰呼吁支持民族团结政府的武装“继续向苏尔特推进”。格努努同时发布“国民军”坦克和武装车辆在苏尔特遭缴获的视频。

哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”当天也发布声明，宣布对支持民族团结政府的武装发动了空袭，摧毁多辆由土耳其制造的坦克和一辆载有土耳其士兵和叙利亚雇佣兵的汽车。

卡扎菲政权2011年遭推翻以后，利比亚逐渐形成东西对峙局面。民族团结政府及支持它的武装控制的黎波里等西部地区，获得联合国承认，受欧洲联盟、土耳其、卡塔尔等方支持；“国民军”与国民代表大会结盟，获俄罗斯、埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、法国等国支持。

“国民军”去年4月开始西进，攻打的黎波里，今年1月占领苏尔特。然而，在土耳其支援下，民族团结政府武装近期不断收复失地，本月3日夺回的黎波里国际机场，4日恢复对整个首都地区的控制，5日拿下“国民军”攻打首都的最后一处主要据点泰尔胡奈市，从而重新控制利比亚西北部大部分地区。

阿联酋外交事务国务部长安瓦尔·加尔贾什和俄罗斯外交部8日先后说，支持埃及方面提出的和平倡议。

埃及总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西6日与哈夫塔尔等东部领导人会晤后提出多项倡议，包括利比亚交战各方自6月8日起停火、在瑞士日内瓦会谈、在联合国监督下选举利比亚总统委员会成员、解散民兵武装以及所有外籍武装人员撤出利比亚。

只是，一些分析师告诉媒体记者，民族团结政府眼下攻势正猛，不愿停火并谈判，以防“国民军”获得喘息机会后反攻。

利比亚民族团结政府咨询机构最高国家委员会主席哈立德·迈什里6日说，利比亚人不需要任何新倡议。团结政府武装发言人格努努同一天说：“我们将决定（战争结束）的时间和地点。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)