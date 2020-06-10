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卡塔尔6月中旬起分四步“解封”

2020年06月10日08:26  来源：新华网
 

　　卡塔尔政府发言人卢勒瓦·拉希德·哈提尔8日宣布，卡塔尔将从本月15日开始分四个阶段解除防控新冠疫情的限制性措施。

　　哈提尔在新闻发布会上说，6月15日起进入“解封”第一阶段，第二阶段从7月1日开始，第三阶段8月1日开始，第四阶段9月1日开始。

　　第一阶段允许部分航班恢复运行，允许部分清真寺重新开放。

　　第二阶段将允许部分餐馆重新开业。第三阶段将允许来自低风险国家的客运航班入境，持有卡塔尔居留签证者可优先搭乘航班；市场和购物中心将在控制人流量的前提下重新开放。

　　按照要求，所有入境人员须前往指定酒店隔离14天，费用自理。

　　进入第四阶段，全部清真寺将可以重新开放；电影院、剧院等场所可重新营业；民航班机架次将增多；民众可从事多项活动，包括婚礼、会展活动等。

　　哈提尔说，第四阶段恰逢新学期开学，政府将适当解除对教育机构的一些限制。

　　她补充说，“如有必要”，政府可能重新实施限制措施或推迟“解封”。

　　卡塔尔卫生部8日说，在政府管控举措下，该国新冠病毒传播速度减缓，单日新增确诊病例数呈下降趋势。卫生部当天报告新增确诊病例1368例，累计确诊70158例，累计死亡57例，累计治愈45935例。（刘江）（新华社专特稿）

　　

(责编：张信凤、刘洁妍)
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