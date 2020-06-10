意大利新冠死亡病例超过3.4万例

新华社罗马6月9日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门9日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例283例，累计确诊235561例；新增治愈病例2062例，累计治愈168646例；新增死亡病例79例，累计死亡34043例。

数据显示，意大利现有新冠患者人数比前一天减少1858人，降至32872人。现有患者中，28028人在居家隔离，4581人在医院接受普通治疗，263人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少148例和20例。

意大利卫生部长斯佩兰扎在当天举行的七国集团卫生部长视频会议上说，欧洲地区疫情有所缓解，但世界仍有很多地方的疫情让人担忧。世界各国应在科研、新冠疫苗研发以及世界卫生组织改革等方面保持合作。

欧洲统计局当天发布的统计数据显示，今年第一季度意大利和法国的国内生产总值均环比下跌5.3%，是欧盟中跌幅最大的两个国家。

意大利国家统计局当天发布的数据显示，今年第一季度意大利家庭支出比去年同期减少4%。意大利劳动与社会政策部当天发布报告说，今年第一季度新增劳动合同的数量比去年同期减少10.4%，其中3月份的降幅高达36.8%。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，6月3日解除全国性管控措施，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

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